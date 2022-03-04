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Carlsberg остановил экспортные отгрузки в адрес дочерней компании «Балтика»

Юлия Онодэра
Сегодня в 20:34

Датский пивоваренный концерт Carlsberg Group прекратил инвестиции в Россию. Компания остановила экспортные отгрузки в адрес дочерней компании — российской «Балтики». Об этом сообщил «Интерфакс».

В концерте отметили, что намерены соблюдать все санкции в отношении России и оценивать ситуацию с точки зрения своего российского бизнеса. Ранее Carlsberg также сообщила, что ее фонды пожертвуют людям на территории Украины около 10 млн евро.

«Мы глубоко потрясены ужасными событиями, разворачивающимися на Украине. Они затрагивают миллионы жизней, и мы решительно осуждаем акты насилия и агрессии, свидетелями которых мы становимся», — заявили в компании.

В Carlsberg заверили, что предприняли ряд мер для обеспечения безопасности и благополучия 1300 сотрудников на Украине. О российском персонале в концерте также упомянули: в Carlsberg подчеркнули, что по-прежнему стремятся поддерживать всех своих работников, особенно в трудные времена.

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