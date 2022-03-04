Google приостановил в России продажу контекстной рекламы на своих платформах

Американская компания Google временно остановила продажу контекстной рекламы на своих платформах в России. Об этом сообщает ТАСС.

Ограничения коснутся поисковой системы, а также видеоплатформы YouTube. Компания приостанавливает работу рекламных сервисов «ввиду чрезвычайных обстоятельств».

После начала конфликта на территории Украины Роскомнадзор потребовал от Google ограничить доступ к рекламным объявлениям с сообщениями о многочисленных жертвах среди российских войск в рамках «военной операции» России на украинской территории.

В начале марта Google запретил Russia Today и другим российским государственным каналам монетизировать контент на сайтах и в приложениях компании, а также заблокировал несколько их ресурсов.

Ранее деятельность в России приостановили многие международные компании. IKEA временно закрыла все магазины на территории страны. Volkswagen Group решила остановить производство автомобилей в России, от поставок легковых машин и фургонов также временно отказалась Mercedes-Benz. Farfetch и другие онлайн-магазины люксовых марок ограничили возможность доставки в страну.