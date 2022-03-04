Intel приостановила поставки своей продукции в Россию

Американская компания Intel временно остановила поставки своей продукции в Россию и Беларусь. Об этом сообщает «Интерфакс».

В Intel добавили: «Мы работаем над тем, чтобы поддержать всех наших сотрудников в этой сложной ситуации, особенно тех, кто имеет тесные связи с этим регионом». «Интерфакс» указывает, что компания не предоставила более детальную информацию о приостановке поставок.

Большую часть товаров Intel продает не через российскую дочернюю компанию Intel Technologies, а в составе компьютерной техники сторонних производителей, отмечает агентство.

После начала «военной операции» на территории Украины деятельность в России приостановили многие международные компании. IKEA временно закрыла все магазины на территории страны. Volkswagen Group решила остановить производство автомобилей в России, от поставок легковых машин и фургонов также временно отказалась Mercedes-Benz. Farfetch и другие онлайн-магазины люксовых марок ограничили возможность доставки в страну. Google заморозил продажу контекстной рекламы на своих платформах на российской территории.