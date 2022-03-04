Издание Znak.com приостановило работу

Российское издание Znak.com, располагающееся в Екатеринбурге и освещающее региональную и федеральную повестку, временно остановило работу. Сообщение появилось на главной странице ресурса.

«Мы приостанавливаем свою работу в связи с большим количеством ограничений, которые появились в последнее время для работы СМИ в России», — говорится в заявлении редакции.

После начала «военной операции» приостановил деятельность телеканал «Дождь»*, была заблокирована и ликвидирована радиостанция «Эхо Москвы». Редакция «Эха» продолжает работу на ютьюб-канале радиостанции, миноритарные акционеры обжалуют решение о прекращении вещания и работы сайта.

Также Роскомнадзор заблокировал сайты «Медузы»*, The Village, «Радио Свобода»* и «Русской службы Би-би-си».

*«Дождь», «Медуза» и «Радио Свобода» признаны Минюстом РФ средствами массовой информации, выполняющими функцию иностранного агента.