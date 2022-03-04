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Hitachi приостановила производство в России

Дарья Мельникова
Сегодня в 15:41

Hitachi приостановила работу на заводе в Твери и экспорт техники в Россию. Об этом сообщается на сайте компании.

«Hitachi Construction Machinery Co., Ltd. следит за развитием событий в России и Украине и надеется на скорейшее мирное урегулирование, как и все в мире», — сказано в заявлении компании.

Hitachi также отметила, что ее главным приоритетом остается безопасность сотрудников и членов их семей, клиентов, дилеров и партнеров по цепочке поставок.

Ранее японская компания Panasonic приостановила торговые операции с Россией из‑за экономических, логистических и «других практических» вызовов. «Мы очень обеспокоены текущей ситуацией на территории Украины и хотим выразить глубочайшие соболезнования жертвам», — сказано в заявлении компании.

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