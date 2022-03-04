Роскомнадзор заблокировал «Медузу»* по требованию Генпрокуратуры от 24 февраля, даты начала «военной операции» России на Украине. Об этом свидетельствует запись в онлайн-реестре ведомства.

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