Роскомнадзор заблокировал «Медузу»* по требованию Генпрокуратуры от 24 февраля, даты начала «военной операции» России на Украине. Об этом свидетельствует запись в онлайн-реестре ведомства.
Доступ к странице издания ограничен на основании статьи 15.3 Федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». Она позволяет блокировать ресурсы с призывами к массовым беспорядкам, экстремизму и недостоверной общественно значимой информацией.
Как пишет «Интерфакс», сайт «Радио Свобода»* заблокирован по той же причине. Однако найти его в реестре Роскомнадзора редактору «Афиши Daily» на момент написания заметки не удалось.
Как не выдавались в поиске по реестру и сайты «Русской службы Би-Би-Си» и русскоязычной версии Deutsche Welle, которые в ночь на 4 марта также стали недоступны для российских пользователей.
*«Медуза» и «Радио Свобода» признаны Минюстом РФ средствами массовой информации, выполняющими функцию иностранного агента.