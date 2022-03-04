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В России возникли проблемы с доступом к Facebook. Также не открываются сайты «Медузы»* и «Би-би-си»

Юлия Онодэра
Сегодня в 2:04

Российские пользователи интернета массово столкнулись со сбоями в работе Facebook. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на данные сервиса Downdetector.

Согласно им, доступа к сайту нет у жителей Москвы, Петербурга, Краснодара, Самары, Челябинска и Екатеринбурга. Проблемы также возникают при попытке открыть приложение соцсети.

Также у ряда пользователей в России перестали открываться сайты изданий «Медуза»* и «Би-би-си». По информации проекта GlobalCheck, доступность этих ресурсов составляет в данный момент от 0 до 17%.

«РБК» отмечает, что ресурсы «Медузы» и «Би-би-си» открываются только у пользователей «Ростелекома». Кроме того, в России заблокированы русскоязычная версия Deutsche Welle и «Радио Свобода»* — их доступность оценивается в 0%.

*«Медуза» и «Радио Свобода» признаны Минюстом РФ средствами массовой информации, выполняющими функцию иностранного агента.

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