На Запорожской АЭС ликвидировали пожар

На Запорожской атомной электростанции, крупнейшей в Европе, в результате обстрела начался пожар. Горел учебно-тренировочный корпус.

Как сообщает Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям, площадь возгорания составляла 2 тыс. квадратных метров. Огнем были охвачены 3, 4 и 5 этажи здания.

Во время пожара два энергоблока АЭС были остановлены, продолжал работать один из шести, расположенных на станции. Огонь им не угрожал.

В тушении пожара принимали участие 44 человека и 11 единиц техники. К 6.20 по местному времени (7.20 по Москве) огонь удалось ликвидировать. Жертв и пострадавших нет.

В МАГАТЭ отметили, что пожар не затронул основное оборудование АЭС, уровень радиации в норме.