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«Би-би-си» временно прекратит работу в России. Медиакомпания продолжит действовать за рубежом

Юлия Онодэра
Сегодня в 19:21

Британская медиакомпания «Би-би-си» прекратит на время работу в России. Журналисты новостной службы продолжат работать за пределами страны. Об этом сообщил ТАСС.

Причиной приостановки работы на территории России стало ужесточение российского законодательства. Оно, по мнению «Би-би-си», «криминализует независимую журналистику».

«Он [закон] не оставляет никакой другой возможности, кроме как временно остановить работу всех журналистов „Би-би-си“ и вспомогательного персонала в РФ, пока мы проводим оценку всех последствий этого неблагоприятного развития ситуации», — заявил гендиректор компании Тим Дейви.

Речь идет об одобренном Советом Федерации законе, предполагающем в том числе уголовную ответственность за распространение ложной информации о Вооруженных силах России и их дискредитацию.

Ранее из‑за «фейков» Роскомнадзор заблокировал сайты ряда СМИ: «Медузы»*, «Голоса Америки»*, «Би-би-си», Deutsche Welle и «Радио Свобода»*. Самостоятельно приостановили работу Znak.com, «Дождь»*, «Серебряный дождь».

Кроме того, была заблокирована и ликвидирована радиостанция «Эхо Москвы», в ближайшее время будут удалены и ее соцсети. Редакция The Village закрыла российский офис и переехала в Варшаву.

* «Медуза», «Голос Америки», «Дождь» и «Радио Свобода» признаны Минюстом РФ СМИ, выполняющими функцию иностранного агента.

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