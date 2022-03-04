Лукашенко подписал решение об изменении конституции Беларуси

Александр Лукашенко подписал решение референдума по изменению конституции Беларуси. Об этом пишет ТАСС.

Обновленная конституция вступит в силу 15 марта. По словам Лукашенко, изменения позволят сохранить сильную государственную власть и впервые построить суверенное белорусское государство.

Обновленная конституция делает Всебелорусское народное собрание высшим представительным органом народовластия. У него появятся дополнительные полномочия, например оно сможет объявить импичмент президенту.

Форма правления при этом останется президентской, но избираться на этот пост нельзя будет более чем на два срока. После истечения полномочий экс-президент может стать пожизненным сенатором с сохранением иммунитета.

Референдум за изменение конституции прошел в Беларуси 27 февраля. Как утверждает ЦИК страны, в нем приняли участие 78,63% граждан с правом голоса, за поправки проголосовали 82,86% из них. 3 марта республиканский Центризбирком утвердил итоги референдума.