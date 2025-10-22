Web Archive сохранил триллион веб-страниц

Число веб-страниц, сохраненных в архиве Wayback Magine (Web.archive), достигло рубежа в 1 трлн. Об этом достижении некоммерческая организация Internet Archive сообщила в своем блоге.
Команда Wayback Magine собирается отметить это событие 22 октября. В штаб-квартире в Сан-Франциско пройдет вечеринка, которая будет транслироваться онлайн по всему миру. «Это больше чем просто праздник, это дань уважения тому, что мы построили вместе: бесплатную и открытую цифровую библиотеку Всемирной паутины», — отмечается в публикации.
Internet Archive была основана в 1996 году американским программистом Брюстером Кейлом. Онлайн-сервис Wayback Machine запустили в 2001 году. Он архивирует «открытый» интернет и позволяет сравнивать разные версии сайтов.
Недавно интернет-энциклопедия «Википедия» столкнулась с падением трафика из-за ИИ-сводок в поиске. Просмотры сайта реальными пользователями упали на 8% за год.
Дело в том, что поисковики — в первую очередь Google — показывают готовые ответы напрямую, без необходимости переходить на сторонние сайты. Таким образом, даже когда люди получают информацию из «Википедии», то делают это, не посещая сам ресурс, а через ИИ-сводки.