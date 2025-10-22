Web Archive сохранил триллион веб-страниц

Команда Wayback Magine собирается отметить это событие 22 октября. В штаб-квартире в Сан-Франциско пройдет вечеринка, которая будет транслироваться онлайн по всему миру. «Это больше чем просто праздник, это дань уважения тому, что мы построили вместе: бесплатную и открытую цифровую библиотеку Всемирной паутины», — отмечается в публикации.