Web Archive сохранил триллион веб-страниц

Гио Пика объявил о выходе своей первой биографии
Умерла Барбара Гипс — автор культового слогана «В космосе никто не услышит твой крик»
Санаэ Такаити стала первой женщиной — премьером Японии. Раньше она играла в метал-группе
Проект «Театр в кино» выпустит киноверсию спектакля «Воскресение» с Тихоном Жизневским
Mattel и Hasbro выпустят игрушки по «Кей-поп-охотницам на демонов»
Поменять документы после смены фамилии можно будет одним заявлением на «Госуслугах»
В Австралии реку с крокодилами одобрили для соревнований на Олимпиаде-2032
Netflix экранизирует настольную игру «Колонизаторы» (Catan)
Ведущую документального фильма «Заберет ли ИИ мою работу?» создал ИИ
Бренд Eburet запустил линию мебели и элементов благоустройства для города
Atomic Monster Джеймса Вана экранизирует подростковый триллер «The Thrashers» Джули Сото
Глинда и Волшебник исполняют песню «Wonderful» в новом отрывке из фильма «Злая: Навсегда»
Джеффри Райт, Лукас Гейдж и Чейз Суи Уондерс появятся в байопике Жан-Мишеля Баскии
В Исландии впервые обнаружили комаров
Майка Монро выходит из тюрьмы в трейлере фильма «Напоминания о нем»
PETA предложила фронтмену Led Zeppelin временно сменить имя в поддержку растительной шерсти
Выставки в «ГЭС-2» перестанут быть бесплатными
Wu-Tang Clan объявили мировой тур. Группа выступит в Европе, Великобритании и Дубае
В России впервые удалили ребро через мини-проколы
Рекламу энергетиков в России ужесточат с 1 марта 2026 года
В парке «Краснодар» начали установку арт-объектов в виде голов из каучука
Австралийскую версию «Офиса» закрыли после первого сезона из‑за негативных отзывов зрителей
Лувр оценил ущерб от ограбления музея в 88 миллионов евро
Райан Куглер рассказал, что перезапускает «Секретные материалы» ради своей мамы
Элизабет Олсен не будет сниматься в фильмах без гарантированного кинотеатрального проката
Третий сезон «Терапии» выйдет 28 января на Apple TV+
Посмертную маску Высоцкого не купили на аукционе из‑за высокой стартовой стоимости лота
В штате Орегон прошла регата на гигантских тыквах

Web Archive сохранил триллион веб-страниц

Иллюстрация: Internet Archive

Число веб-страниц, сохраненных в архиве Wayback Magine (Web.archive), достигло рубежа в 1 трлн. Об этом достижении некоммерческая организация Internet Archive сообщила в своем блоге.

Команда Wayback Magine собирается отметить это событие 22 октября. В штаб-квартире в Сан-Франциско пройдет вечеринка, которая будет транслироваться онлайн по всему миру. «Это больше чем просто праздник, это дань уважения тому, что мы построили вместе: бесплатную и открытую цифровую библиотеку Всемирной паутины», — отмечается в публикации.

Internet Archive была основана в 1996 году американским программистом Брюстером Кейлом. Онлайн-сервис Wayback Machine запустили в 2001 году. Он архивирует «открытый» интернет и позволяет сравнивать разные версии сайтов.

Недавно интернет-энциклопедия «Википедия» столкнулась с падением трафика из-за ИИ-сводок в поиске. Просмотры сайта реальными пользователями упали на 8% за год.

Дело в том, что поисковики — в первую очередь Google — показывают готовые ответы напрямую, без необходимости переходить на сторонние сайты. Таким образом, даже когда люди получают информацию из «Википедии», то делают это, не посещая сам ресурс, а через ИИ-сводки.

