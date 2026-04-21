Билеты на громкие культурные события, куда сложно попасть, начали отдавать за «Спасибо»

Афиша Daily
2 мин на чтение

«Афиша» и «СберСпасибо» запустили проект «Изумрудная коллекция». Его идея проста: востребованные культурные события, на которые трудно попасть, теперь можно посетить не за деньги. Билеты на них будут продаваться только за бонусы «Спасибо» и исключительно на «Афише». 

Первым событием проекта стал «Щелкунчик» в постановке Юрия Посохова в МАМТ имени Станиславского и Немировича-Данченко. Это один из самых востребованных новогодних спектаклей, а в версии МАМТ он рассказывает не столько рождественскую сказку, сколько историю взросления.

27 апреля в пространстве «Внутри» состоится показ следующей постановки из «Изумрудной коллекции» ― «Шерлок и все-все-все». В ней знаменитый сыщик теряет опору и перестает понимать, что именно он расследует и кто на самом деле виноват. Правда, билетов на спектакль уже не достать — их раскупили за два дня.

Шерлок Холмс и все-все-все.
Спектакль
22 мая за бонусы «Спасибо» получится попасть на эксклюзивный показ «Жирной Любы» ― спектакля Олега Липовецкого, основанного на его автофикшн-книге о взрослении в провинциальном городе. Место встречи ― театр «Шалом». 

Сам Липовецкий отметил, что в его книге много уязвимости и самоиронии, поэтому ему всегда важна реакция аудитории, когда он произносит этот текст со сцены. «В детстве и подростковом возрасте мы проживаем множество странных, болезненных моментов взросления, и далеко не всегда у нас есть возможность их проговорить или осмыслить. Мне кажется важным дать этому опыту голос», ― пояснил театральный режиссер. 

Жирная Люба.
Спектакль / 22 мая
«Сбер» движется к тому, чтобы бонусы «Спасибо» воспринимались не как скидка, а как самостоятельная валюта впечатлений, сказал директор дивизиона «Лояльность» компании Сергей Исаев. «„Изумрудная коллекция“ — формат, в котором ценность бонусов становится очевидной: за них можно получить доступ к тому, что в принципе нельзя купить за деньги», — добавил он.

