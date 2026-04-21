Постером Канн-2026 стал кадр из «Тельмы и Луизы»
Канье Уэсту запретили въезд в Польшу
Дрейк выпустит новый альбом 15 мая
За переводы юрлицам по СБП начнут брать комиссию с 1 мая
Перестрелка на звездолетах в первом отрывке «Мандалорца и Грогу»
Артемий Лебедев прокомментировал скандал с Олесей Иванченко на «Натальной карте»
«Вкусвилл» выпустил мармелад со вкусом квашеной капусты
«Бар „Один звонок“» с Данилой Козловским продлили на второй сезон
Данила Козловский напишет сценарий к фильму по «Двенадцати месяцам»
СМИ: из «Дьявол носит Prada-2» вырезали не только Сидни Суини, но еще Анну Винтур и Конрада Рикамору
Перезапуск «Техасской резни бензопилой» для A24 снимет Карри Баркер
Синоптик: в Москве вновь ожидаются снегопады и ливни
Кукловод, управлявший Рокки в «Проекте „Конец света“», сможет претендовать на «Оскар»
СМИ: операторы попросили Минцифры отсрочить введение платы за VPN
Презервативы Durex подорожают на 30% из‑за войны на Ближнем Востоке
Лерчек представила новый бренд косметики
В «Ростелекоме» разработали российский аналог Figma
В Мещанском районе Москвы построят «школу будущего»
Режиссер байопика о Майкле Джексоне поставил под сомнение обвинения против артиста
«Я горжусь тобой». Джастин Тимберлейк прокомментировал кавер Джастина Бибера на его песню
Байопик «Баста. Начало игры» выйдет в прокат 24 декабря
Почти треть россиян накопили до 50 тысяч рублей наличными
СМИ: Сидни Суини должна была появиться в «Дьявол носит Prada-2», но сцену с ней вырезали
23 апреля в Москве пройдет выставка «Эра Водолея» петербургской художницы Алины Утробиной
Из России в КНДР впервые можно будет добраться на автомобиле
Дрейк спрятал дату выхода нового альбома внутри ледяной скульптуры
Зомби-кошмар в замкнутом пространстве: смотрим русский трейлер «Колонии» от автора «Поезда в Пусан»
В ДК «Альфа Кристалл» открывается «Рестик» — новый проект создателей «Оригинала» и «Диско-клуба»

Появилось приложение «Точка доступа» — карта доступных мест для людей на колясках

Фото: «Точка доступа»

Сегодня, 21 апреля, начал работу некоммерческий социальный проект «Точка доступа» — мобильное приложение, помогающее людям с двигательными особенностями находить доступные места. Сервис также пригодится родителям с детскими колясками, пожилым людям и тем, кто получил травму.

В приложении уже собрано более 1800 проверенных локаций в Москве и других городах: от кафе и супермаркетов до аптек и общественных пространств. Сервис учитывает не только наличие пандуса, но и другие параметры: безбарьерный вход, оборудованный туалет и многое другое. Каждая точка представлена в виде карточки с фотографиями, а пользователи могут самостоятельно оценивать места.

В разделе «Точка знаний» собрана полезная информация для людей с разными диагнозами и травмами: как оформить инвалидность, где починить коляску и как комфортно путешествовать на поездах и самолетах.

Первым социальным партнером проекта стала сеть «Вкусно — и точка». В приложении уже доступны данные о 70% предприятий по всей стране, а в ближайшие месяцы сервис охватит все 980 точек. В планах — добавлять новые элементы инклюзии: информацию о меню для людей с инвалидностью по зрению, пеленальные столики и раковины для маленьких детей.

