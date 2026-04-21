Трансплантацию рук включили в ОМС

В России в систему обязательного медицинского страхования включили трансплантацию рук. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на документ правительства.
Операция стала бесплатной по полису ОМС. Кроме того, с 2026 года россиянам начали бесплатно пересаживать почку.
Внештатный специалист-трансплантолог Минздрава Сергей Готье отмечал, что Россия входит в небольшой список стран, где гражданам, как взрослым, так и детям, пересаживают органы за счет государства. В 2025 году в России провели около 4000 таких операций, в том числе 522 по трансплантации сердца.
Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что в ОМС включили хирургическую помощь для пациентов с ожирением.