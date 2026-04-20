28 апреля в Москве пройдет презентация альбома Lay-Far Dance Orchestra «Skybreak». Она состоится в клубе «Оригинал» (Москва, Земляной Вал, 9а). Специальным гостем события станет Антоха MC, один из самых узнаваемых и самобытных российских артистов, певец и трубач.



На создание альбома ушло полтора года. Он состоит из оригинального материала, спродюсированного Lay-Far и исполненного группой при участии звездных гостей в лице Lipelis, Антохи MC и Seven Davis Jr.



Работа демонстрирует отход от электронного звучания предыдущих альбомов Lay-Far в пользу живых инструментов, записанных на аналоговую магнитную ленту, и объединяет в себе джаз, Library-музыку, диско-фанк, хаус, брокен-бит и драм-н-бейс. «Во времена, когда треки пишутся за считаные минуты, Александр Lay-Far взял альтернативный курс: классический подход к звукозаписи с применением винтажных методик и редкого аналогового оборудования для достижения потрясающего качества звучания», — говорится в пресс-релизе.