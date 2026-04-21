Национальный мессенджер Max переименовали в «Макс» на официальном сайте и в магазинах приложений. В пресс-службе платформы сказали, что для мессенджера стали использовать два названия.
«Похожей концепции придерживаются и другие мессенджеры, опыт которых мы изучали при разработке. В частности китайский WeChat, японский Line и корейский KakaoTalk используют и международное написание, и коммуникации на национальном языке», ― пояснял руководитель мессенджера Фарит Хуснояров.
Max ― сервис, в котором, помимо обмена сообщениями, можно получать электронные госуслуги, удостоверять личность и совершать платежи. Закон о создании национального мессенджера Владимир Путин подписал 24 июня 2025 года.
Российские госструктуры подталкивают россиян к использованию Max одновременно с ограничением работы его конкурентов вроде Telegram и WhatsApp.
Россиян обязали перевести в национальный мессенджер все домовые и школьные чаты. С 1 сентября 2025 года Max стал обязательным для предустановки на все смартфоны, которые продаются в РФ.
Сквозного шифрования в Max нет, что создает риски нарушения конфиденциальности пользователей.