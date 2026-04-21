Feduk выступил на секретном квартирнике Пикника «Афиши» в Петербурге

18 апреля в Петербурге прошел закрытый квартирник Пикника «Афиши». На камерном концерте выступил хедлайнер предстоящего фестиваля ― Feduk. Делимся подробностями и фотографиями.

Формат ивента связан с традицией квартирных концертов в Петербурге. Именно на таких небольших выступлениях в разные годы писалась музыкальная история страны. 

Имя артиста до последнего держали в секрете: лишь накануне квартирника гости узнали, что для них сыграет Feduk. На мероприятии он исполнил акустические версии своих песен, включая «Хлопья летят наверх», «27» и «Краски». 

Концерт прошел в квартире арт-директора Влады Замориной и режиссера Джулиано Ди Капуа в доме XIX века на Мойке, с видом на Новую Голландию. Открыла вечер группа Ugli, а завершился он диджей-сетом креативного директора журнала «Собака.ру» Ксюши Гошицкой.

Среди гостей вечера были художник-каллиграф Покрас Лампас, ювелир бренда Mozi j Дима Кузнецов, московский шеф-повар Владимир Чистяков, блогер Лиза Гусарская, редактор «Собаки.ру» Яна Милорадовская, дизайнер Юра Питенин и стилистка Катя Рок. Помимо музыки, гости вечера могли насладится специальными коктейлями от бара «Адище города», вдохновленными творчеством Feduk («Хлопья летят наверх», «Моряк» и тд), а также закусками в русском стиле от бара «У Марьи». 

Количество гостей было строго ограничено. Помимо звезд на мероприятие пригласили нескольких обладателей билетов на Пикник «Афиши». Последних из числа всех покупателей определили в ходе розыгрыша.  

Feduk будет одним из хедлайнеров Пикника «Афиши», который в этом году вновь пройдет в Москве и Петербурге. Встречаемся 20 июня в музее-заповеднике «Коломенское» и 8 августа на Елагином острове. Билеты уже доступны на «Афише». 

