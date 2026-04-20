«Яндекс» запустит мобильного оператора

Афиша Daily
Фото: Jonas Leupe/Unsplash

Виртуальный мобильный оператор «Яндекса» может начать работу в Петербурге, Москве и области летом 2026 года, пишет «Коммерсант» со ссылкой на два источника на телеком-рынке.

Предполагается, что оператор будет работать на сети «Вымпелкома» по модели Medium MVNO (Mobile Virtual Network Operator). При такой модели виртуальный оператор действует под собственным брендом, но использует  инфраструктуру хост-оператора.

С названием будущего оператора «Яндекс» пока не определился, пишет издание, но связанное с ним юрлицо АО «Хэдвиг» уже получило лицензию на оказание услуг связи по модели MVNO в Москве, Петербурге, Московской и Ленинградской областях. Хэдвиг — имя совы Гарри Поттера в серии книг Джоан Роулинг, в которой персонажи использовали «совиную почту» для связи друг с другом. По данным Роскомнадзора, лицензия была выдана «Хэдвигу» 4 марта и действует до 2031 года.

Недавно стало известно, что в Беларуси начнут штрафовать операторов за плохое качество связи. Согласно требованиям, к концу 2026 года средняя скорость интернета должна составлять не менее 60 Мбит/с в Минске и областных центрах, 25 Мбит/с — в районных центрах и 10 Мбит/с — на остальной территории. К 2030 году эти показатели должны вырасти до 135, 110 и 30 Мбит/с соответственно.
 

Расскажите друзьям