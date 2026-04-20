Райан Рейнолдс намекнул, что его следующее появление в роли Дэдпула вряд ли будет сольным фильмом

В интервью Today Райан Рейнолдс рассказал, что вскоре может выйти четвертый фильм о Дэдпуле — но не сольный, а с ним во второстепенной роли.
«Я не думаю, что когда-либо снова сделаю Дэдпула центральным персонажем. Он второстепенный герой. Это парень, который отлично смотрится в группе», — сказал актер.
Ранее в беседе с Хью Джекманом и Шоном Леви Рейнолдс в полушутливой форме рассказал, что показал детям «Дэдпула»: «Очень много детей уже смотрели обе части „Дэдпула“. Даже мои дети их видели. И вышли из зала травмированными. Мы не ставили себе целью заработать этот рейтинг просто ради галочки. Во многом он возник из‑за самого персонажа. Дэдпул — невероятный нахал. Его мозг похож на недоеденный омлет в голове семилетнего ребенка».
Актер и в прошлом говорил о негативном влиянии Дэдпула на своих детей. Например, его дочерей пугает ростовая фигура наемника, которую канадец хранит в подвале дома.
«Я сильно испортил детей Дэдпулом. Однажды ночью мой ребенок спустился в подвал, увидел в темноте силуэт и закричал от страха. Я забыл про фигуру и пришел за ним — и тоже был напуган. Мы все от нее немного пострадали», — смеялся актер.