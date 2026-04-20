Екатерина Темнова и Алексей Серебряков в тизере фэнтези-сериала «Малахит»

Фото: Okko

Okko, продюсерский центр Originals Production и компания Norm Production представили тизер фэнтези-сериала «Малахит» с уникальной концепцией, основанной на уральских легендах и сказках. Проект выйдет в 2026 году, в нем будет восемь серий по 45 минут.

По сюжету в небольшом селе Красный Камень трое семиклассников — Рома, Ася и Гордей ― проводят лето в небольшом селе Красный Камень и ходят купаться в старый затопленный карьер, где раньше добывали медь. Там Рома находит магический малахитовый самородок, который может оживлять рисунки. Оказалось, что вместе с находкой из глубин старого карьера был высвобожден древний дух рудника Черный Ворон. Он и правда может исполнить абсолютно любое желание, но взамен потребует заплатить слишком высокую цену. Теперь героям предстоит проявить силу духа и доказать, что чистые помыслы, теплота сердец и крепкая дружба способны противостоять страшному древнему злу. 

Видео: Okko

Главные детские роли в сериале исполнили Екатерина Темнова, Алексей Родионов и Сергей Чикин. В сериале также снялись Алексей Серебряков, Андрей Федорцов, Евгения Симонова, Константин Плотников, Агриппина Стеклова, Даниил Киселев и Варвара Володина.

Авторами сценария и креативными продюсерами стали Максим Вахитов и Юлия Галиченко. Режиссером выступил Александр Богуславский («Встретимся вчера»), оператором ― Андрей Лунинский, а художником по костюмам ― Елена Петрунина. Спродюсировали сериал Андрей Левин, Роман Новиков, Сергей Шишкин и Гавриил Гордеев. Вячеслав Дусмухаметов занял пост генерального продюсера проекта.

