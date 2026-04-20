«Антиглянец» выпустил интерактивную игру «Как стать светским человеком»

Телеграм-канал «Антиглянец» представил собственную интерактивную игру «Как стать светским человеком» c отсылками к реальным сюжетам из медийной повестки.
Игра представляет собой симулятор решений. Его сценарии построены на основе типичных карьерных траекторий звезд — от участниц реалити-шоу до светских героинь.
В начале случайным образом пользователю назначается один из трех персонажей с разными стартовыми условиями. Затем игрок попадает в ситуации, где необходимо выбрать один вариант развития сюжета из нескольких. Выбор будет изменять три основных показателя: деньги, репутацию и славу. Если они снижаются до критических значений (–5), то игра завершается.
В игровой механике предусмотрен дополнительный элемент — «джокер». Его можно использовать, когда показатели снижаются до –3, чтобы компенсировать потери.