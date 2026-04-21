Постером Канн-2026 стал кадр из «Тельмы и Луизы»
Канье Уэсту запретили въезд в Польшу
Дрейк выпустит новый альбом 15 мая
За переводы юрлицам по СБП начнут брать комиссию с 1 мая
Перестрелка на звездолетах в первом отрывке «Мандалорца и Грогу»
Артемий Лебедев прокомментировал скандал с Олесей Иванченко на «Натальной карте»
«Вкусвилл» выпустил мармелад со вкусом квашеной капусты
«Бар „Один звонок“» с Данилой Козловским продлили на второй сезон
Данила Козловский напишет сценарий к фильму по «Двенадцати месяцам»
СМИ: из «Дьявол носит Prada-2» вырезали не только Сидни Суини, но еще Анну Винтур и Конрада Рикамору
Перезапуск «Техасской резни бензопилой» для A24 снимет Карри Баркер
Синоптик: в Москве вновь ожидаются снегопады и ливни
Кукловод, управлявший Рокки в «Проекте „Конец света“», сможет претендовать на «Оскар»
СМИ: операторы попросили Минцифры отсрочить введение платы за VPN
Презервативы Durex подорожают на 30% из‑за войны на Ближнем Востоке
Лерчек представила новый бренд косметики
В «Ростелекоме» разработали российский аналог Figma
В Мещанском районе Москвы построят «школу будущего»
Режиссер байопика о Майкле Джексоне поставил под сомнение обвинения против артиста
«Я горжусь тобой». Джастин Тимберлейк прокомментировал кавер Джастина Бибера на его песню
Байопик «Баста. Начало игры» выйдет в прокат 24 декабря
Почти треть россиян накопили до 50 тысяч рублей наличными
СМИ: Сидни Суини должна была появиться в «Дьявол носит Prada-2», но сцену с ней вырезали
23 апреля в Москве пройдет выставка «Эра Водолея» петербургской художницы Алины Утробиной
Из России в КНДР впервые можно будет добраться на автомобиле
Дрейк спрятал дату выхода нового альбома внутри ледяной скульптуры
Зомби-кошмар в замкнутом пространстве: смотрим русский трейлер «Колонии» от автора «Поезда в Пусан»
В ДК «Альфа Кристалл» открывается «Рестик» — новый проект создателей «Оригинала» и «Диско-клуба»

В московском метро из‑за неисправности остановился поезд. Очевидцы сняли задымление

Фото: «Московское метро»/VK

На Сокольнической линии московского метро в тоннеле остановился поезд. Об этом сообщил городской Департамент транспорта.

На участке «Сокольники» ― «Парк культуры» приостановлено движение поездов. Причиной в Дептрансе назвали техническую неисправность одного из составов. Там отметили, что безопасности пассажиров ничего не угрожало, за медицинской помощью никто не обращался. 

Состав остановился в перегоне между станциями «Красные Ворота» и «Комсомольская», не доехав до «Комсомольской» 100 метров. По информации «Осторожно, Москва», у поезда сошла с рельсов первая тележка третьего вагона.

Согласно кадрам очевидцев, в вагоне поезда, а также на платформе станции «Красные Ворота» произошло задымление. «Осторожно, Москва» пишет, что задымление случилось из-за повреждения провода в тоннеле и замыкания. 

Из аварийного состава эвакуировали 183 человека. Некоторых вывели до станции по тоннелю. 

По маршруту закрытого участка Сокольнической линии запустили автобусы от метро «Черкизовская» до метро «Комсомольская» с остановками у станций метро.

