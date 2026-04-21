Rambler&Co: большинство россиян резко негативно относятся к введению шестидневной рабочей недели

Афиша Daily
Фото: Redd Francisco/Unsplash

В начале апреля 2026 года, на фоне предложений отдельных бизнесменов и политиков перейти на шестидневный график, обсуждение гибкого формата рабочей недели стало вновь актуальным. Поскольку скоро россиян ждут аж две четырехдневки, Rambler&Co спросил у интернет-пользователей, к чему склоняются они — к сокращению или увеличению занятости. Опрос проходил на ресурсах медиахолдинга с 9 по 16 апреля, в нем участвовало 5939 пользователей.

Выяснилось, что у 53% опрошенных россиян отношение к шестидневной рабочей неделе резко отрицательное. Еще почти треть (30%) выбрала вариант «скорее против» и отдала предпочтение сохранению нынешней пятидневки. 

Только 6% заявили, что «скорее поддерживают» идею шестидневки, считая, что она может помочь экономике и бизнесу, а 7% готовы ее рассматривать, но лишь как добровольный формат. Наконец, 4% считают, что любые подобные изменения не отразятся на их жизни.

Весной 2026 года у россиян будет две четырехдневки — с 27 по 30 апреля и с 12 по 15 мая. К такому формату отношение заметно более позитивное. 39% респондентов назвали его комфортным и уверены, что успеют и закрыть задачи, и полноценно отдохнуть. 29% признались, что им ближе стабильный график без скачков — они не считают укороченные недели подходящим решением. 

Для пятой части (20%) особой разницы нет: по их словам, нагрузка просто перераспределяется в течение месяца. Еще 7% отмечают, что идея им нравится, но реальность такова, что уложить все дела в четыре рабочих дня сложно, а 5% говорят, что фактически вынуждены «догонять» задачи до и после, из‑за чего отдых ощущается формальным.

Реальный ритм работы участников опроса в большинстве случаев укладывается в пятидневку. Так, 40% сообщили, что работают ровно пять дней в неделю без значительных переработок. 26% уверены, что их задачи можно компактно разместить в четырехдневном формате без потери эффективности, если грамотно организовать процессы.

18% отметили, что при официальной пятидневке регулярно сталкиваются с переработками и работой в выходные. Остальные 16% живут в режиме нерегулярного графика — сменного, сезонного или проектного, где классическая пятидневка изначально не применима.

Респонденты делают ставку не столько на радикальные реформы, сколько на предсказуемые правила. Почти треть (30%) назвала наиболее рабочим механизмом четко прописанные условия переработок и оплачиваемые сверхурочные. 27% отдали приоритет гибкому графику и возможности частично работать удаленно, что позволяет подстраивать трудовые часы под личные задачи.

Для 24% ключом к сохранению баланса стало бы строгое соблюдение временных границ. Еще 19% считают необходимым расширение оплачиваемого отпуска, отмечая, что 28 календарных дней уже воспринимаются как недостаточный ресурс для восстановления.

Участники опроса поделились и опасениями, связанными с увеличением рабочих часов. 43% в первую очередь боятся, что у них не останется времени на семью, личные дела и нормальный отдых.

30% опасаются, что переработки окончательно превратятся в норму без адекватной компенсации и роста оплаты. Для 22% ключевой риск — усиление выгорания и ухудшение физического и психического состояния. Лишь 5% заявили, что готовы адаптироваться к любым новым условиям.

