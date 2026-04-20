В Японии одиноким людям власти будут оплачивать подписку на дейтинг-приложения

Власти японской префектуры Коти будут выплачивать жителям субсидии на использование дейтинг-приложений, чтобы помочь одиноким людям найти партнеров. Об этом пишет издание Sankei Shimbun.
Получить помощь смогут одинокие граждане Коти в возрасте от 20 до 39 лет. Максимальная сумма субсидии составляет 20 тыс. иен в год (около 9,5 тыс. р.). Власти надеются, что мера поможет повысить в регионе число заключаемых браков и рождаемость.
Коти — не первое место в Японии, где применяется подобная практика. В 2025 году префектура Миядзаки предложила выплаты в размере до 10 тыс. иен для покрытия подписок в приложениях для знакомств.
