В Японии одиноким людям власти будут оплачивать подписку на дейтинг-приложения

Афиша Daily
Фото: René Ranisch/Unsplash

Власти японской префектуры Коти будут выплачивать жителям субсидии на использование дейтинг-приложений, чтобы помочь одиноким людям найти партнеров.  Об этом пишет издание Sankei Shimbun.

Получить помощь смогут одинокие граждане Коти в возрасте от 20 до 39 лет. Максимальная сумма субсидии составляет 20 тыс. иен в год (около 9,5 тыс. р.). Власти надеются, что мера поможет повысить в регионе число заключаемых браков и рождаемость. 

Коти — не первое место в Японии, где применяется подобная практика. В 2025 году префектура Миядзаки предложила выплаты в размере до 10 тыс. иен для покрытия подписок в приложениях для знакомств.

Недавно в Японии запустили «Специальный поезд Хокусая» — особый железнодорожный рейс для иностранных туристов. Он призван доставить путешественников к горе Фудзи.

