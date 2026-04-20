Ученые: в ночь на 23 апреля ожидается пик звездопада Лириды

Эксперты отмечают, что продолжаться звездопад будет всю ночь до восхода солнца. «У Лирид обычно довольно короткий и резко выраженный максимум, поэтому, скорее всего, в другие дни шансы резко (в несколько раз) упадут, хотя и не исчезнут полностью. Если вы пропустите данный звездопад, то вторую возможность судьба этой весной предоставит 6 мая, когда через пик пройдет еще один метеорный поток — Аквариды (или, точнее, η-Аквариды)», — подчеркнули в Институте космических исследований РАН. По словам ученых, следующий мощный звездопад — Персеиды — ожидается лишь в середине августа.

