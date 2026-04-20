Постером Канн-2026 стал кадр из «Тельмы и Луизы»
Канье Уэсту запретили въезд в Польшу
Дрейк выпустит новый альбом 15 мая
За переводы юрлицам по СБП начнут брать комиссию с 1 мая
Перестрелка на звездолетах в первом отрывке «Мандалорца и Грогу»
Артемий Лебедев прокомментировал скандал с Олесей Иванченко на «Натальной карте»
«Вкусвилл» выпустил мармелад со вкусом квашеной капусты
«Бар „Один звонок“» с Данилой Козловским продлили на второй сезон
Данила Козловский напишет сценарий к фильму по «Двенадцати месяцам»
СМИ: из «Дьявол носит Prada-2» вырезали не только Сидни Суини, но еще Анну Винтур и Конрада Рикамору
Перезапуск «Техасской резни бензопилой» для A24 снимет Карри Баркер
Синоптик: в Москве вновь ожидаются снегопады и ливни
Кукловод, управлявший Рокки в «Проекте „Конец света“», сможет претендовать на «Оскар»
СМИ: операторы попросили Минцифры отсрочить введение платы за VPN
Презервативы Durex подорожают на 30% из‑за войны на Ближнем Востоке
Лерчек представила новый бренд косметики
В «Ростелекоме» разработали российский аналог Figma
В Мещанском районе Москвы построят «школу будущего»
Режиссер байопика о Майкле Джексоне поставил под сомнение обвинения против артиста
«Я горжусь тобой». Джастин Тимберлейк прокомментировал кавер Джастина Бибера на его песню
Байопик «Баста. Начало игры» выйдет в прокат 24 декабря
Почти треть россиян накопили до 50 тысяч рублей наличными
СМИ: Сидни Суини должна была появиться в «Дьявол носит Prada-2», но сцену с ней вырезали
23 апреля в Москве пройдет выставка «Эра Водолея» петербургской художницы Алины Утробиной
Из России в КНДР впервые можно будет добраться на автомобиле
Дрейк спрятал дату выхода нового альбома внутри ледяной скульптуры
Зомби-кошмар в замкнутом пространстве: смотрим русский трейлер «Колонии» от автора «Поезда в Пусан»
В ДК «Альфа Кристалл» открывается «Рестик» — новый проект создателей «Оригинала» и «Диско-клуба»

Ученые: в ночь на 23 апреля ожидается пик звездопада Лириды

Фото: Michał Mancewicz/Unsplash

22 апреля, около 23.00 по московскому времени, ожидается пик звездопада Лириды — одного из самых заметных метеорных потоков весны. Об этом сообщается в телеграм-канале лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук.

«Если у вас накопилось большое количество желаний, то уже в эту среду около полуночи Вселенная предоставит вам очередной шанс их высказать», — говорится в посте. По оценкам, максимум можно будет увидеть около 20 падающих звезд в час, но это на идеальном небе и вдали от города. Однако вполне реально разглядеть две-три звезды за полчаса или час.

Эксперты отмечают, что продолжаться звездопад будет всю ночь до восхода солнца. «У Лирид обычно довольно короткий и резко выраженный максимум, поэтому, скорее всего, в другие дни шансы резко (в несколько раз) упадут, хотя и не исчезнут полностью. Если вы пропустите данный звездопад, то вторую возможность судьба этой весной предоставит 6 мая, когда через пик пройдет еще один метеорный поток — Аквариды (или, точнее, η-Аквариды)», — подчеркнули в Институте космических исследований РАН. По словам ученых, следующий мощный звездопад — Персеиды — ожидается лишь в середине августа. 
 

