«Википедия» столкнулась с падением трафика из‑за ИИ-сводок в поиске

Миллер объясняет эту тенденцию использованием поисковыми системами — в том числе Google — генеративного искусственного интеллекта. Они предоставляют готовые ответы пользователям напрямую, без необходимости переходить на сторонние сайты. Таким образом, даже когда люди получают информацию из «Википедии», то делают это, не посещая сам ресурс, а через ИИ-сводки.