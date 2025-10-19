«Википедия» столкнулась с падением трафика из‑за ИИ-сводок в поиске

Сайт интернет-энциклопедии «Википедия» все реже посещается пользователями напрямую, сообщил Маршалл Миллер в блоге Wikimedia. За последние месяцы просмотры страниц реальными людьми сократились примерно на 8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Миллер объясняет эту тенденцию использованием поисковыми системами — в том числе Google — генеративного искусственного интеллекта. Они предоставляют готовые ответы пользователям напрямую, без необходимости переходить на сторонние сайты. Таким образом, даже когда люди получают информацию из «Википедии», то делают это, не посещая сам ресурс, а через ИИ-сводки.
Меньшее количество прямых посещений представляет угрозу для проекта — в частности, может привести к снижению числа волонтеров, которые пишут и редактируют статьи. «Википедия» призывает технологические компании, использующие ее контент, пересмотреть свою политику и поощрять пользователей к переходу на источник информации.
Недавно Pinterest ввел новую функцию, с помощью которой пользователи могут ограничить в своей ленте количество картинок, созданных с помощью нейросетей. Обновление уже вышло для браузерной версии Pinterest и приложения на Android. На iOS функция появится в ближайшие недели.