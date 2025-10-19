«Википедия» столкнулась с падением трафика из‑за ИИ-сводок в поиске

В Москве этой зимой откроются два новых катка — в «Лужниках» и «Коломенском»
В Москве спасли толстую летучую мышь
Лорд пригласила на сцену Charli XCX и спела с ней «Girl, so confusing»
Вайнона Райдер и Хелена Бонэм-Картер — о Тиме Бертоне в трейлере документалки «Жизнь в соответствии»
В Лос-Анджелесе пройдет спецпоказ «Бугонии» только для лысых и желающих такими стать
В городе Оулу на севере Финляндии прошел международный чемпионат по игре на воздушной гитаре
Ученые: когнитивные способности человека достигают пика в 55–60 лет
WhatsApp введет лимиты на отправку сообщений незнакомцам. Так мессенджер борется со спамом
«Интернет» разрешили писать с маленькой буквы
Названы самые популярные клички у кошек и собак в Москве
Третий сезон «Эйфории» снят в широкоэкранном формате VistaVision — предвестнике IMAX
Маскот сухого завтрака сходит с ума в трейлере нового проекта от аниматора «Кролика Роджера»
OpenAI запретила генерировать видео с Мартином Лютером Кингом после жалоб его семьи
Киану Ривз узнал, что его роль в «Разделении» мог сыграть Барак Обама
Умер публицист и левый идеолог Сергей Кара-Мурза
LEGO представит набор-аквариум из 4154 деталей
Киска, Мутный и Веселая Жизнь вошли в число самых смешных названий российских деревень
В Музее атомных испытаний в США откроется выставка по мотивам игры Fallout
adidas представил кроссовки по «Спанч Бобу»
Ученые выяснили, как служебные романы влияют на зарплату, карьеру и коллектив
Фильм по Horizon Zero Dawn планируют выпустить в 2027 году. Съемки начнутся в 2026-м
Лили Аллен призналась, что хотела умереть из‑за развода со вторым мужем
Моника Левински выпустила свечи с «ароматом против травли»
Оливия Уильямс призвала защитить права актеров на изображения их тел в эпоху ИИ
Актрису Наталью Варлей госпитализировали в Москве
Гендиректор Figma сказал, что ИИ не отнимет работу у дизайнеров
В Москве создадут 11 спортивных площадок, которые можно будет использовать круглый год
Компания Pinterest начала ограничивать распространение ИИ-контента

«Википедия» столкнулась с падением трафика из‑за ИИ-сводок в поиске

Фото: Rawpixel/Freepik

Сайт интернет-энциклопедии «Википедия» все реже посещается пользователями напрямую, сообщил Маршалл Миллер в блоге Wikimedia. За последние месяцы просмотры страниц реальными людьми сократились примерно на 8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Миллер объясняет эту тенденцию использованием поисковыми системами — в том числе Google — генеративного искусственного интеллекта. Они предоставляют готовые ответы пользователям напрямую, без необходимости переходить на сторонние сайты. Таким образом, даже когда люди получают информацию из «Википедии», то делают это, не посещая сам ресурс, а через ИИ-сводки.

Меньшее количество прямых посещений представляет угрозу для проекта — в частности, может привести к снижению числа волонтеров, которые пишут и редактируют статьи. «Википедия» призывает технологические компании, использующие ее контент, пересмотреть свою политику и поощрять пользователей к переходу на источник информации.

Недавно Pinterest ввел новую функцию, с помощью которой пользователи могут ограничить в своей ленте количество картинок, созданных с помощью нейросетей. Обновление уже вышло для браузерной версии Pinterest и приложения на Android. На iOS функция появится в ближайшие недели.

Расскажите друзьям
Теги:
Google