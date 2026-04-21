Постером Канн-2026 стал кадр из «Тельмы и Луизы»
Канье Уэсту запретили въезд в Польшу
Дрейк выпустит новый альбом 15 мая
За переводы юрлицам по СБП начнут брать комиссию с 1 мая
Перестрелка на звездолетах в первом отрывке «Мандалорца и Грогу»
Артемий Лебедев прокомментировал скандал с Олесей Иванченко на «Натальной карте»
«Вкусвилл» выпустил мармелад со вкусом квашеной капусты
«Бар „Один звонок“» с Данилой Козловским продлили на второй сезон
Данила Козловский напишет сценарий к фильму по «Двенадцати месяцам»
СМИ: из «Дьявол носит Prada-2» вырезали не только Сидни Суини, но еще Анну Винтур и Конрада Рикамору
Перезапуск «Техасской резни бензопилой» для A24 снимет Карри Баркер
Синоптик: в Москве вновь ожидаются снегопады и ливни
Кукловод, управлявший Рокки в «Проекте „Конец света“», сможет претендовать на «Оскар»
СМИ: операторы попросили Минцифры отсрочить введение платы за VPN
Презервативы Durex подорожают на 30% из‑за войны на Ближнем Востоке
Лерчек представила новый бренд косметики
В «Ростелекоме» разработали российский аналог Figma
В Мещанском районе Москвы построят «школу будущего»
Режиссер байопика о Майкле Джексоне поставил под сомнение обвинения против артиста
«Я горжусь тобой». Джастин Тимберлейк прокомментировал кавер Джастина Бибера на его песню
Байопик «Баста. Начало игры» выйдет в прокат 24 декабря
Почти треть россиян накопили до 50 тысяч рублей наличными
СМИ: Сидни Суини должна была появиться в «Дьявол носит Prada-2», но сцену с ней вырезали
23 апреля в Москве пройдет выставка «Эра Водолея» петербургской художницы Алины Утробиной
Из России в КНДР впервые можно будет добраться на автомобиле
Дрейк спрятал дату выхода нового альбома внутри ледяной скульптуры
Зомби-кошмар в замкнутом пространстве: смотрим русский трейлер «Колонии» от автора «Поезда в Пусан»
В ДК «Альфа Кристалл» открывается «Рестик» — новый проект создателей «Оригинала» и «Диско-клуба»

Режиссер фильма «Король говорит!» экранизирует книгу Милли Бобби Браун

Фото: Universal

Том Хупер, известный по фильмам «Девушка из Дании», «Кошки», Король говорит!» и «Отверженные», снимет экранизацию романа Милли Бобби Браун «Девятнадцать шагов». Об этом сообщает Deadline.

Сценарий напишет Энтони Маккартен — четырехкратный номинант на «Оскар», работавший над «Богемской рапсодией» и «Вселенной Стивена Хокинга». Сама Браун выступит продюсером и исполнит главную роль.

Книга «Девятнадцать шагов» вышла в 2023 году и стала бестселлером The New York Times и The Sunday Times. Роман основан на воспоминаниях бабушки Браун о Второй мировой войне. В книге показан быт военного времени: угрозы бомбардировок, еда по карточкам, разлука с близкими. Ключевое событие — трагедия на станции метро Бетнал-Грин, одна из самых массовых катастроф среди гражданского населения в Великобритании за годы войны. Тогда 173 человека погибли в давке.

Ранее стало известно, что Милли Бобби Браун покинула другой проект Netflix — фильм «Идеальная» об олимпийской гимнастке Керри Страг. Режиссером была назначена Джиа Коппола, снявшая «Шоугерл» и «Пало-Альто». В итоге после ухода актрисы проект полностью отменили.

