Режиссер фильма «Король говорит!» экранизирует книгу Милли Бобби Браун

Книга «Девятнадцать шагов» вышла в 2023 году и стала бестселлером The New York Times и The Sunday Times. Роман основан на воспоминаниях бабушки Браун о Второй мировой войне. В книге показан быт военного времени: угрозы бомбардировок, еда по карточкам, разлука с близкими. Ключевое событие — трагедия на станции метро Бетнал-Грин, одна из самых массовых катастроф среди гражданского населения в Великобритании за годы войны. Тогда 173 человека погибли в давке.