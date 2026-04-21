Disney перевела песни из «Холодного сердца», «Моаны» и «Энканто» на язык жестов

Ключевые песни из мультфильмов «Энканто», «Холодное сердце-2» и «Моана-2» заново анимировали, но уже на американском жестовом языке (ASL). Они выйдут на стриминге Disney+ 27 апреля, однако уже доступны отрывки.

В проект вошли три песни: «The Next Right Thing» («Холодное сердце-2»), «We Don’t Talk About Bruno» («Энканто») и «Beyond» («Моана-2»). Работу возглавил аниматор Disney Хайрам Осмонд, известный по сериалу «Олаф представляет». За перевод песен на ASL отвечал художественный руководитель театра Deaf West Ди Джей Курс, а движения хореографа Каталин Саккетти использовали как референс для анимации.

Осмонд рассказал, что идея адаптировать мультфильмы для глухих и слабослышащих зрителей родилась из его личного опыта общения с отцом. Аниматор признался: «Я вырос, так и не выучив жестовый язык. Меня мучило чувство вины, потому что я не мог по-настоящему общаться с отцом. Этим проектом я хотел просто помочь разрушать барьеры».

Создатели уделили внимание последовательности и персонализации — ключевым принципам ASL. «Мы убедились, что выбор жестов для одного конкретного персонажа будет повторяться именно для него, но не обязательно для другого. В реальном мире не все глухие люди жестикулируют одинаково. Одни делают это быстро, другие медленно. Одни — очень энергично, другие более сдержанно. Мы хотели применить эту концепцию в проекте», — пояснила Саккетти.

В настоящее время студия Disney работает над «Холодным сердцем-3»: в феврале уже провели запись звука. Премьера запланирована на 24 ноября 2027 года. Над картиной трудятся Дженнифер Ли и Марк Смит — создатели второй части. Disney показала концепт-арт, в котором Анна, Эльза и Олаф катаются на лошадях.

Ведется параллельная работа сразу над третьей и четвертой частями. «Я никогда не работала в таком темпе. Получается так, что одна половина комнаты работает над третьей частью, а другая — над четвертой, и нам приходится между ними бегать туда-сюда», — поделилась Ли.

