Постером Канн-2026 стал кадр из «Тельмы и Луизы»
Канье Уэсту запретили въезд в Польшу
Дрейк выпустит новый альбом 15 мая
За переводы юрлицам по СБП начнут брать комиссию с 1 мая
Перестрелка на звездолетах в первом отрывке «Мандалорца и Грогу»
Артемий Лебедев прокомментировал скандал с Олесей Иванченко на «Натальной карте»
«Вкусвилл» выпустил мармелад со вкусом квашеной капусты
«Бар „Один звонок“» с Данилой Козловским продлили на второй сезон
Данила Козловский напишет сценарий к фильму по «Двенадцати месяцам»
СМИ: из «Дьявол носит Prada-2» вырезали не только Сидни Суини, но еще Анну Винтур и Конрада Рикамору
Перезапуск «Техасской резни бензопилой» для A24 снимет Карри Баркер
Синоптик: в Москве вновь ожидаются снегопады и ливни
Кукловод, управлявший Рокки в «Проекте „Конец света“», сможет претендовать на «Оскар»
СМИ: операторы попросили Минцифры отсрочить введение платы за VPN
Презервативы Durex подорожают на 30% из‑за войны на Ближнем Востоке
Лерчек представила новый бренд косметики
В «Ростелекоме» разработали российский аналог Figma
В Мещанском районе Москвы построят «школу будущего»
Режиссер байопика о Майкле Джексоне поставил под сомнение обвинения против артиста
«Я горжусь тобой». Джастин Тимберлейк прокомментировал кавер Джастина Бибера на его песню
Байопик «Баста. Начало игры» выйдет в прокат 24 декабря
Почти треть россиян накопили до 50 тысяч рублей наличными
СМИ: Сидни Суини должна была появиться в «Дьявол носит Prada-2», но сцену с ней вырезали
23 апреля в Москве пройдет выставка «Эра Водолея» петербургской художницы Алины Утробиной
Из России в КНДР впервые можно будет добраться на автомобиле
Дрейк спрятал дату выхода нового альбома внутри ледяной скульптуры
Зомби-кошмар в замкнутом пространстве: смотрим русский трейлер «Колонии» от автора «Поезда в Пусан»
В ДК «Альфа Кристалл» открывается «Рестик» — новый проект создателей «Оригинала» и «Диско-клуба»

Сеть кофеен Cofix начала переговоры о продаже российского бизнеса

Афиша Daily
Фото: Fahmi Fakhrudin/Unsplash

Сеть кофеен Cofix ведет переговоры о продаже российского бизнеса. Об этом сообщили «Коммерсанту» со ссылкой на источники на рынке общепита.

Руководитель департамента M&A BGP Capital Иван Пешков оценил потенциальную стоимость сети в 1,25–1,4 млрд рублей. Наиболее вероятным покупателем один из источников назвал фонд «Бумеранг Капитал». В Cofix и «Бумеранг Капитале» отказались комментировать информацию, пишет «Коммерсант».

Сеть Cofix появилась в 2013 году в Израиле. Основным регионом для бизнеса стала Россия, сейчас в стране 290 точек.

Изначально Cofix развивалась как дискаунтер с низкими ценами, но компания стала уходить от этого позиционирования, рассказывала в декабре директор по развитию сети Екатерина Панова. По ее словам, одна из причин этого — ситуация на рынке: потребители начали предпочитать вместо сетевых кофеен кофе-станции в супермаркетах. 

В декабре компания объявила об отказе от низких фиксированных цен и переходе в более высокий ценовой сегмент. Представители сети пояснили, что теперь они не стремятся конкурировать за звание самого дешевого предложения на рынке, а постепенно движутся в сторону заведений среднего и премиального уровня.

