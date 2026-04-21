Сандра Буллок и Николь Кидман в трейлере сиквела «Практической магии»

Фото: Warner Bros.

Warner Bros. опубликовала трейлер «Практической магии-2». Фильм выйдет в мировой прокат 11 сентября.

К своим ролям вернутся Николь Кидман («Плохая девочка») и Сандра Буллок («8 подруг Оушена»). Компанию им составят обладательница премии «Оскар» Дайанна Уист и номинантка на премию «Оскар» Стокард Ченнинг, которые вернутся к ролям тети Джет и тети Фрэнни. Джоуи Кинг исполнит роль дочери Салли, героини Буллок. В актерский состав также вошли Ли Пейс («Хоббит», «Основание»), Мейзи Уильямс («Игра престолов»), Шоло Маридуэнья («Синий жук») и Солли МакЛеод («Мертвецам не больно»).

Режиссером выступила Сусанна Бир, известная по «Птичьему коробу» и «Ночному администратору». Сценарий написали Акива Голдсман («Игры разума») и Джорджия Притчетт («Наследники»). Продюсерами ленты стали Буллок и Кидман, а также продюсер первой части Дениз Ди Нови.

Видео: Warner Bros.

Оригинальный фильм «Практическая магия» вышел в 1998 году. Он рассказывал о двух сестрах-ведьмах Салли и Джиллиан Оуэнс. Над ними висит проклятие: все мужчины, которых полюбят женщины их рода, умирают. После трагической гибели мужа Салли обе сестры пытаются найти любовь и счастье, но их вновь ждет череда неудач.

