ТНТ выпустит фэнтези-сказку «Очень сказочные дела» перед Новым годом

Фото: пресс-материалы

ТНТ представило первый тизер нового новогоднего фильма. Вместо ранее заявленного «Мастер и Маргарита. Масло на асфальте» телеканал покажет комедийную фэнтези-сказку под названием «Очень сказочные дела».

Проект станет продолжением линейки громких новогодних премьер канала, в которую входят «Самоирония судьбы», «Иван Васильевич меняет всё», «Небриллиантовая рука» и «Невероятные приключения Шурика». Премьера состоится 3 декабря.

Видео: пресс-материалы

По сюжету все жители Тридевятого царства сходят с ума по трем богатырям. Их битвы — как рок-концерты: собирают толпы фанатов, мерч продается на каждом углу, а быть похожими на кумиров мечтают все дети. В их числе — сорокалетний Елемеля, простоватый и неуклюжий парень, а по совместительству президент фан-клуба трех богатырей, где, кроме него, состоят еще три ребенка.

На царском пиру, пытаясь пробиться поближе к своим кумирам, Елемеля случайно срывает богатырям секретную операцию по поимке Кощея Бедросовича. Кощей исчезает вместе с царской дочкой. Теперь Елемелю презирают все: народ, царь, его собственный фан-клуб, но главное — он разочаровал своих кумиров.

Чтобы все исправить, Елемеля вместе с болтливым гусляром Алешкой отправляется в долгий путь в Кощееву изнанку. Их ждут Баба-яга, которая продает избушку на курьих ножках, водное царство с русалкой, предлагающей стать морским владыкой, банда Соловья-разбойника с инфоцыганским табором и другие герои в мире «Очень сказочных дел».

Роль Кощея Бедросовича исполнит Филипп Киркоров. Также в проекте сыграют Тимур Батрутдинов и Андрей Гайдулян. Исполнители остальных ролей пока держатся в секрете.

Над фильмом работает команда, создавшая новогодние хиты «Самоирония судьбы», «Иван Васильевич меняет всё», «Небриллиантовая рука» и «Невероятные приключения Шурика». Режиссеры — Миша Семичев и Роман Ким, креативные продюсеры — Андрей Шелков и Максим Ткаченко.

