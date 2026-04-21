Афиша Daily
Фото: Netflix

Netflix опубликовал первый кадр третьего сезона «Уэнсдей» — на нем героиня Дженны Ортеги стоит у Эйфелевой башни в Париже рядом с мотоциклом. Подпись под фото гласит: «Из Парижа с тревогой».

Съемки нового сезона начались в феврале, но, судя по планам стриминга, премьера состоится только в 2027 году.

Третий сезон «Уэнсдей» был утвержден Netflix еще летом, до старта второго. К актерскому составу присоединится Ева Грин — она сыграет тетю Офелию, сестру Мортиши Аддамс, которую на финальных секундах второго сезона показали лишь со спины. В проекте также заявлена Вайнона Райдер. Ее героиню будут звать Табита, это будет эпизодическая роль.

Среди других новых лиц — Лена Хеди («Игра престолов»), Эндрю МакКарти («Огни святого Эльма») и Джеймс Лэнс («Тед Лассо»). Кого сыграют актеры, пока неизвестно.

Расскажите друзьям