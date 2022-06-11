В мировой прокат вышел «Топ Ган: Мэверик» — и показал самый впечатляющий старт в карьере Том Круза, доказав не только что постпандемийный прокат жив, но и что Круз никогда не устаревает. Правда, что он последняя кинозвезда своего класса, или у него все-таки есть (молодые) конкуренты? Выписываем всех кандидатов, опираясь на статистику.

🍷 Старая гвардия

Том Круз

© Max Mumby/Indigo/Getty Images

Том Круз — живое воплощение понятия «кинозвезда» в самом классическом, староголливудском смысле. Нечеловечески обаятельный, ненатурально привлекательный , никогда полностью не растворяющийся в ролях. Круз на экране — это всегда Круз, ходячий бренд, одним своим присутствием делающий кино событием для зрителей. В чем состоит его бренд — вопрос открытый: в 80-е он был подростковой звездой, в 90-е — играл в оскаровских драмах, в 00-е — в фантастике, а в последние годы довел до предела свою ипостась экшен-героя, выполняя самостоятельно безумные трюки. Что бы Круз ни делал, это продолжает безупречно работать уже пятое десятилетие подряд: и вот последний боевик с его заглавным участием «Топ Ган: Мэверик» готовится стать самой коммерчески успешной работой за всю карьеру. Это особенно впечатляет в контексте постпандемийного проката — нам еще только предстоит выяснить, может ли кто‑то еще заполнить залы в новом мире одним своим именем так, как это делает Круз.

Леонардо Ди Каприо

© Andreas Rentz/Getty Images

Леонардо Ди Каприо предпочитается сниматься в авторском кино, но никогда не допускает, чтобы оно при этом было коммерчески несостоятельным: за последние 10 лет ни один фильм с актером не собирал в кино меньше 350 миллионов (нетфликсовский «Не смотрите наверх» не в счет). Сложно представить другую звезду, способную заставить даже мрачное и тягучее арт-кино вроде «Выжившего» собрать в мире полмиллиарда (аналогичный с точки зрения бюджета и формы исторический боевик «Варяг» со Скарсгордом собрал в восемь раз меньше). Во время пандемии Ди Каприо дебютировал на стриминге — и тоже превратил малоэкранный фильм «Не смотрите наверх» в редкое зрительское событие. Следующий его фильм-воссоединение с Мартином Скорсезе «Убийцы цветочной луны» спонсирует Apple и, какую бы стратегию относительно дистанции между прокатом и стриминговым релизом они ни выбрали, картина обязана стать успехом.

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Брэд Питт

© Rachel Luna/Getty Images

Во взгляде Брэда Питта всегда была меланхолия, которая с годами стала лишь глубже. Это не отняло у него зрительской популярности, а где‑то даже и прибавило: одинокий волк Клифф Бут из «Однажды… в Голливуде» — возможно, самая знаковая роль его карьеры (по крайней мере, по мнению Киноакадемии, давшей ему первый актерский «Оскар»). На время пандемии Питт взял перерыв, но зато в этом году готовится предстать в главной роли в двух многообещающих проектах: экшене «Быстрее пули» от режиссера «Джона Уика» и «Дэдпула-2» Дэвида Лейтча и исторической драме «Вавилон» от автора «Ла-Ла Ленда» Дэмиена Шазелла. Классическое жанровое соседство для фильмографии артиста, чья зрительская привлекательность безгранична.

Роберт Дауни-мл.

© Alberto E. Rodriguez/Getty Images

Самую коммерчески успешную кинофраншизу всех времен — вселенную «Марвел» — запустил с помощью своей звездной харизмы не кто иной, как Роберт Дауни-мл. Он же довел ее до логического конца — самого кассового фильма всех времен, последних «Мстителей» — и удалился на покой. Конечно, сыгранная десяток раз роль Тони Старка насмерть прилипла к артисту, но, кажется, что и без нее он сохранил значительную привлекательность для зрителя. Как минимум, параллельно с работой на «Марвел» Дауни-мл. запустил маленькую, но успешную франшизу «Шерлок Холмс» и даже готовится вернуться к этой роли. В пандемийном 2020-м заплеванное критиками «Удивительное путешествие доктора Дулиттла» с Дауни-мл. вошло в топ-4 самых кассовых голливудских фильмов года, но это скорее из категории недоразумений: истинную долговечность его карьеры продемонстрируют уже грядущие проекты.

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Сандра Баллок

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Приключенческий хит «Затерянный город» с Сандрой Баллок — один из шести фильмов 2022 года, собравших в американском прокате 100 миллионов долларов; из них он единственный оригинальный проект . Но это даже не самое примечательное, что случалось за последние годы карьеры актрисы: два ее предыдущих фильма — «Птичий короб» и «Непрощенная» — состоят в топ-10 самых популярных полнометражных проектов «Нетфликса» всех времен. Такое чувство, что Баллок с годами только набирает аудиторию — вполне вероятно, что ее грядущие проекты (такие, как «Быстрее пули» с Брэдом Питтом — Баллок еще со времен «Скорости» не стеснялась амплуа экшен-героини) будут ставить только новые рекорды.

Дэниел Крейг

© Kurt Krieger/Corbis/Getty Images

Последний «Джеймс Бонд» с Дэниелом Крейгом — самый кассовый голливудский фильм 2021 года без участия трех людей-пауков; более успешный боевик, чем кино со звездой по фамилии Дизель и гоночным авто, летящим в открытый космос. Но это не главная пандемийная история успеха Крейга. Еще до завершения бондовского контракта он удачно сбросил оковы знаковой (и самой кассовой) роли и переизобрел себя в качестве сыщика с сильным американским акцентом в фильме «Достать ножи». В прошлом году «Нетфликс» выложил полмиллиарда долларов на аукционе за пару сиквелов; лично Крейгу достанется 100 миллионов . Амбиции стриминга этим не ограничиваются: фильм планируется выпустить в кино на беспрецедентные полтора месяца раньше, чем в онлайне. Какая еще звезда нашего времени может похвастаться такой верой и поддержкой студии?

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Анджелина Джоли

© Marco Ravagli/Future Publishing/Getty Images

Истинная звездность артиста познается в беде. В молодости Анджелина Джоли тянула на себе заплеванную критиками «Лару Крофт», в зрелости запускала, опять же, без поддержки прессы франшизу «Малефисента» (даже сиквел собрал почти полмиллиарда). А во время пандемии не дала потонуть никому не известным, разгромленным на Rotten Tomatoes «Вечным». Кажется, зрители никогда не устанут смотреть на неземной лик Джоли, а студии — не устанут его показывать.

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Киану Ривз

© Vera Anderson/WireImage/Getty Images

Не все карьеры одинаково равномерны: после окончания трилогии «Матрица» коммерческие успехи Киану Ривза становились все скромнее, пока не достигли дна в лице мамблкора «Трое в Нью-Йорке» (к слову, неплохой фильм). Ривз всегда был немного неподходящим для статуса звезды артистом — слишком странным, слишком деревянным, слишком грустным . И тем примечательнее, что за последнее десятилетие он развил с нуля новую большую франшизу — серию «Джон Уик». У первого фильма были далеко не блокбастерные сборы, зато с каждой частью они удваивались — как и популярность героя. Для сравнения: у трилогии «Заложница», что типично для жанра, сборы между последними частями сокращались. Страшно представить, что будет, если эта прогрессия продолжится, — выясним в следующем году, когда выйдет «Джон Уик-4».

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Дуэйн Джонсон

© Dave J Hogan/Getty Images

Дуэйн Джонсон — не столько актер, сколько шоумен и маскот ( его фолловинг в соцсетях превосходит Круза в 50 раз ), но это никогда не было препятствием для становления голливудской кинозвезды (Джонсон — очевидный прямой наследник Шварценеггера). Существующие франшизы («Форсаж», «Джуманджи») добавление Джонсона почти моментально доводит до статуса миллиардера, и даже фильмы-однодневки с его участием («Разлом Сан-Андреас», «Рэмпейдж») становятся хитами. Во время пандемии Джонсон снялся в главной роли в самом популярном нетфликсовском блокбастере («Красное уведомление») и не дал опуститься ниже удовлетворительного уровня бухгалтерию экранизации диснеевского аттракциона «Круиз по джунглям» (в 2021 году — уже достижение). В этом году Джонсон сыграет свою первую супергеройскую роль (можно подумать, остальные персонажи с телом Скалы когда‑то не смотрелись как супергерои). Черного Адама артист планировал сыграть аж с 2007 года — наверное, уже тогда понимал, что эта роль может стать его самой знаковой.

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Скарлетт Йоханссон

© Filippo Ciappi/NurPhoto/Getty Images

Странно называть 30-с-чем‑то-летнюю актрису частью «старой гвардии», когда в списке всем соседям-мужчинам за 50, но ничего не поделать: даже будучи подростком Скарлетт Йоханссон смотрелась на экране как состоявшаяся звезда. В 17 лет она сыграла мудрую и потерянную, близкую и недоступную выпускницу колледжа в «Трудностях перевода», в 19 — femme fatale на века в «Матч-пойнте». Голливуд за карьерой выдающейся артистки явно не поспевал: первые две номинации на «Оскар» (одновременно) она получит лишь в 2019 году; и даже студии «Марвел» понадобится 10 лет, чтобы дать ей главную роль («Черная вдова» вышла аккурат в разгар пандемии, но не провалилась в прокате). Ближайший потенциальный блокбастер с Йоханссон — «Проект Артемида», где она воссоединится с Крисом Эвансом. К сожалению, этот сверхдорогой фильм Apple из‑за художественных разногласий успел покинуть режиссер Джейсон Бейтман — как ни крути, успех проекта в Голливуде не сводится исключительно к звездам.

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🕶️ (Чуть более) свежие лица

Брэдли Купер

© Theo Wargo/WireImage/Getty Images

Брэдли Купер то и дело одной ногой заступает на территорию полнокровных звезда класса «А», но всякий раз оступается . На каждый большой внефраншизный хит вроде «Снайпера» и «Звезда родилась» в его фильмографии приходится по 2-3 (оглушительных) провала («Алоха», «Шеф Адам Джонс», «Джой»). Вот и «Аллея кошмаров» даже по пандемийным меркам собрала до стыдного мало. Но вот на горизонте замаячила следующая громкая, красочная, знаковая роль — знаменитый композитор Леонард Бернстайн, историю жизни которого Купер поставит сам. По крайней мере в соцсетях перевоплощение артиста в образ уже произвело фурор — чем не важнейший показатель для кинозвезды, прославившейся во втором десятилетии XXI века.

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Райан Рейнолдс

© Dimitrios Kambouris/Getty Images

Самая стабильная и долгоиграющая звездность — та, которая не подчиняется стандартным формулам. Райан Рейнолдс много лет был второстепенным голливудским красавчиком, пока не стал большой звездой с толпой преданных поклонников благодаря роли, где вообще не показывал лица. Сто лет подряд голливудские звезды занимались мифотворчеством и культивировали образы недосягаемых небожителей, а Рейнолдс при каждом удобном случае деконструирует феномен своей собственной славы. Главного правила, впрочем, он придерживается — создает персональный бренд, которому бы даже Том Круз позавидовал . Именно благодаря тому, что фраза «пойдем на нового Райана Рейнолдса» для зрителя уже что‑то значит, стали заметными пандемийными хитами такие в целом непримечательные фильмы, как «Главный герой» и «Красное уведомление». Ждем, как «Дэдпул-3» будет уничтожать вселенную «Марвел» под руководством Майкла Бэя — только Рейнолдсу, первой постмодернистской кинозвезде, под силу слухи сделать былью.

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Кевин Харт

© Mike Coppola/Getty Images

До пандемии любая кинокомедия с Кевином Хартом (даже никому не нужный ремейк «1+1») гарантированно собирала в прокате 100 миллионов; если на экране появлялся еще и Дуэйн Джонсон — все 200. «Джуманджи» и вовсе благодаря этим звездам миллиардной франшизой. В прошлом году на «Нетфликсе» с Хартом вышла драма «Отцовство» (60 миллионов просмотров за месяц — прилично, но не рекорд), а в этом месяце там же состоится премьера «Человека из Торонто» — комедийного боевика с Хартом и Харрельсоном (злодеи путают разгильдяя и киллера, остановившихся в одном Airbnb). Очевидно, что легкое кино с такой завязкой и ансамблем автоматически будет хитом стриминга, но и с выпуском семейных картин в кинотеатрах артист тоже не завязывает: до конца года выйдет адаптация видеоигры «Бордерлендс», где Харт воссоединится на экране с партнером по «Джуманджи» Джеком Блэком. Да, в фильмографии этого актера вообще нет рисков , но в каком‑то смысле этим он и ценен.

Роберт Паттинсон

© Lia Toby/Getty Images

После слегка позорного — но принесшего невероятную славу — участия во франшизе «Сумерки» Роберт Паттинсон потратил ровно 10 лет на реабилитацию имиджа. Действовал он по стандартной схеме — снимался в авторских независимых фильмах, время от времени претендующих на награды (Тейлор Лотнер из тех же «Сумерек» делал ровно наоборот — и что в итоге?). И как бы между делом стал одним из самых бесстрашных актеров поколения — с равной самоотдачей играл персонажей с особенностями психического развития («Ровер»), терпел газы Уиллема Дефо в вольном ремейке «Зеленого слоника» («Маяк») и даже был готов просто весь фильм носить чемоданы за Чарли Ханнамом («Затерянный город Z»). Все нечеловеческие усилия с лихвой себя оправдали — в новом статусе серьезного драматического актера Паттинсона взяли на роль Бэтмена. Фильм не только получил отличную критику, но и обогнал в прокате в два раза первого «Бэтмена» Кристиана Бейла, а чисто в американском прокате обогнал еще и версию с Беном Аффлеком (где был в довесок Супермен). В общем, таким окольным путем Паттинсон снова стал коммерчески состоятельной звездой, хотя так ни разу и не изменил своему актерскому амплуа «крутого парня, который никогда не улыбается».

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Дженнифер Лоуренс

© Kevork Djansezian/Getty Images

Десять лет назад не было актрисы удачливее Дженнифер Лоуренс: только она через год после дебютной главной роли (сразу с номинацией на «Оскар») (пере)запустила две подряд крупнейшие франшизы декады («Голодные игры» и молодые «Люди Икс»), а потом регулярно снималась в самых коммерчески успешных инди-фильмах своего времени («Мой парень — псих», «Афера по-американски»). Во второй половине десятилетия случилась осечка: после череды провалов последовал довольно долгий отпуск. Но и камбэк не заставил себя ждать — речь о «Не смотрите наверх», втором по популярности суперхите «Нетфликса» всех времен, где у Лоуренс и Лео диагональный биллинг . Успех фильма был завязан на работе Лоуренс сильнее, чем может показаться на первый взгляд: в Голливуде сейчас нет второй актрисы, которая могла бы столь же убедительно и серьезно сыграть девушку-ученую с такой челкой, такими стрелками и таким кольцом в носу . Особенно ценно, когда самые популярные артисты — еще и просто лучшие.

Ченнинг Татум

© Gareth Cattermole/Getty Images

Ченнинг Татум не снимался в главных ролях целых пять лет, и зрители успели не только соскучиться по его нежной маскулинности (см. шедевральный «Супер Майк!»), но и немного подзабыть о звездном статусе актера. О нем Татум, впрочем, напомнил максимально убедительно: самый кассовый оригинальный фильм 2022 года в американском прокате — «Затерянный город» с Татумом и Баллок; на втором месте — великолепный режиссерский дебют Татума «Лулу и Бриггс». Чуть аляповатый на вид, слегка бесформенный, Татум обладает самым важным для звезды качеством: он просто интуитивно нравится людям, его улыбка всегда выглядит искренней . Это тот артист, который способен оживить почти любую роль: даже «Варяг», если бы Татума позвали сыграть Амлета, гарантированно собрал бы в несколько раз больше. Особенно, если в финальной битве в вулкане он не только разделся бы, но и что‑нибудь станцевал. Жаль, что этого не случилось, но ничего, у нас все равно будет новый «Супер Майк».

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Зендая

© Emma McIntyre/Getty Images

Главная подростковая звезда поколения — без сомнения, Зендая: у нее рекордное количество подписчиков в соцсетях; она начинала на канале «Дисней», а теперь играет наркозависимую школьницу в самом модном сериале HBO; в блокбастерах Зендая играет подруг только главных супергероев — Человека-Паука и Тимоти Шаламе . Другое дело, что подростковая слава — самая скоротечная: в свои 25 артистка стремительно приближается к возрасту, когда школьниц играть уже неловко (чисто для сравнения: Анджелина Джоли в 28 лет без грима играла мать 27-летнего Колина Фаррелла). Но пока не наступило время менять имидж и переизобретать амплуа, конечно, никого востребованнее кумирши молодежи на фабрике грез не будет — нужно наслаждаться моментом.

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Том Холланд

© Gregg DeGuire/Getty Images

Том «Юноша-Паук» Холланд сменой имиджа озаботился загодя: в драме «По наклонной» сыграл ветерана-бандита, зависимого от таблеток; успеха в прокате, на «Оскарах» или среди критиков работа не имела. Зато как неловко улыбающийся юноша имеет в резюме не только самый кассовый фильм за всю пандемию (скажем прямо, «Человеку-Пауку-3» помогли другие Люди-Пауки), но и первый приличный постпандемийный блокбастер — «Анчартед» (в российском прокате, к слову, держится в топе уже пятый по счету месяц — но это не от хорошей жизни). Следующий проект Холланда — телевизионная драма про ментальные расстройства, и можно только пожелать ему удачи в поиске новых граней своего таланта.

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Флоренс Пью

© Mike Marsland/Getty Images

В фильмографии молодой Флоренс Пью не так много ролей, но она уже успела себя показать как сильнейшая драматическая актриса поколения (отсутствие номинации на «Оскар» за «Солнцестояние» — настоящее преступление). Пью всячески избегает имиджа звезды, предпочитая играть роль «девушки с соседнего подъезда», кривляясь и смешно позируя в соцсетях. Но и аллергии на коммерческий успех у нее нет: в прошлом году она снялась в «Черной вдове», а до этого сыграла в феноменально кассовых «Маленьких женщинах». Одна из ближайших ролей Пью — принцесса в сиквеле «Дюны». Статус кинозвезды мы даем ей авансом, ведь все зависит от ее дальнейших решений: при должном стечении обстоятельств именно такая приземленная, драматически одаренная артистка имеет все шансы покорить поколение современных зрителей.

Тимоте Шаламе

© Lisa Maree Williams/Getty Images

Еще один выходец из «Маленьких женщин» и «Дюны», еще один артист на перепутье. Первая «Дюна», вышедшая в прокат во время пандемии, показала, что Шаламе может быть не просто слащавым инди-актером, а уверенным в себе молодым человеком, способным возглавить огромный блокбастер. Следующие проекты артиста — авторский хоррор Луки Гуаданьино и новая студийная версия Вилли Вонки — смогут закрепить за ним один из этих двух статусов. Впрочем, какими бы ни были коммерческие показатели, преданных поклонников уже нельзя будет заставить не любить любимого актера с мечтательными зелеными глазами и острым, как меч, подбородком. В конечном итоге у каждого из нас свои звезды — этим фабрика грез и прекрасна.