Ченнинг Татум вновь сыграет стриптизера в фильме «Супер Майк: Последний танец»

Фильм под названием «Супер Майк: Последний танец» выйдет исключительно на HBO Max. О сюжете и дате премьеры пока неизвестно.

Фильм «Супер Майк!» вышел на киноэкраны в 2012 году и собрал больше 165 млн долларов по всему миру. Главную роль в картине исполнил Ченнинг Татум, а партнерами по площадке стали Мэттью МакКонахи и Мэтт Бомер. В 2015 году сняли вторую часть «Супер Майк XXL». После успеха в прокате фильм превратили в театрализованные представления в Лас-Вегасе, Лондоне, Берлине и в Австралии.

Сюжет «Супер Майка!» рассказывает об опытном танцоре, который работает в стриптиз-клубе. Он берет к себе в ученики молодого парня Адама по кличке Малыш и учит его, как нужно вести себя на сцене.

16 декабря на HBO Max выйдет реалити-шоу под названием «Настоящий Супер Майк». В нем будут участвовать 10 «растерявших свою крутизну» мужчин, которым предстоит пройти испытания и жить по новому распорядку дня, чтобы выиграть денежный приз и место в шоу «Magic Mike Live» в Лас-Вегасе.