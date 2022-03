Лейтенант Джеймс Гордон проводит Бэтмена на место убийства Митчелла через толпу коллег, которые ошарашены такой наглостью. Загадочник оставил Бэтмену открытку с загадкой: «What does a liar do after death?»Тут игра слов: глагол lie в английском обозначает и «лгать», и «лежать». «Что лжец делает после смерти?» — «Он все равно лжет» или «Он лежит неподвижно» «He lies still», — догадывается герой. У себя в пещере Брюс Уэйн изучает видео, которое засняли его линзы-камеры, и конспектирует увиденное в дневнике под кобейновское «Something in the Way». Дворецкий Альфред Пенниуорт предупреждает работодателя, что его затворничество грозит банкротством, но Уэйну плевать: он уверен, что его ночная служба — главное дело его семьи.