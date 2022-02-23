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Эмми Россум сыграет с Томом Холландом в сериале «Переполненная комната»

Дарья Мельникова
Сегодня в 14:43

Эмми Россум, которая на протяжении одиннадцати сезонов снималась в сериале «Бесстыжие», присоединилась к Тому Холланду и Аманде Сайфред в драме «Переполненная комната» («The Crowded Room») для Apple TV+. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Стрим-сервис описывает шоу, как «сезонную антологию», исследующую вдохновляющие истории тех, кто боролся с психическими заболеваниями и научился жить с ними.

Первый сезон запланирован как триллер, основанный на жизни режиссера Акивы Голдсмана и книге Дэниела Киза «Таинственная история Билли Миллигана».

Холланд, который выступает в качестве исполнительного продюсера, исполнит роль человека по имени Дэнни Салливан. Россум сыграет его мать, которая находится в постоянном поиске мужчины. Сайфред предстанет в образе клинического психолога, столкнувшегося с самым сложным случаем в своей карьере.

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