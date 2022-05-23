Зендая стала одним из 100 самых влиятельных людей по версии Time

Американская актриса Зендая, известная по ролям во франшизе «Человек-паук» и сериале «Эйфория», вошла в список 100 самых влиятельных людей мира 2022 года по версии журнала Time. Об этом сообщается на сайте издания.

На обложке Зендая появилась в платье от Valentino, стилизацией образа занимался стилист актрисы Лоу Роуч, а снимала ее фотограф Камила Фалькес. Режиссер Дени Вильнев («Дюна», «Бегущий по лезвию») взял интервью для Time.