Экранизация видеоигры «Анчартед» держится в топе проката уже седьмую неделю (помогло отсутствие новых голливудских премьер). На малом экране стартовал сериал «Halo» — в общем, адаптации видеоигр в тренде. Рассказываем про все остальные грядущие проекты по превращению геймплея в мизансцену.

«Соник-2 в кино» («Sonic the Hedgehog 2») В мировом прокате (кроме России) с 8 апреля

Исторически фильмы по играм преследуют неудачи — и если в прокате многие из них окупились, то хорошую критику заработать удалось единицам. В последние годы ситуация исправляется — например, семейный хит «Соник в кино» стал не только третьим самым кассовым голливудским фильмом 2020 года (все из‑за коронавируса), но и получил аж 63 процента положительных рецензий на Rotten Tomatoes (это на удивление близко к рекорду). Разумеется, после такого триумфа быстро подоспел и сиквел. Формулу успеха решили не менять: в кресле постановщика все еще аниматор Джефф Фаулер и сценаристы те же. Уровень кастингового безумия немного взлетел : к Джиму Кэрри в роли Доктора Роботника присоединился Идрис Эльба в роли ехидны Наклза. В трейлере все блестит, взрывается и летает с удвоенной интенсивностью — дети в зале точно скучать не будут. Тот случай, когда достоинства игры были точно перенесены в кино: именно благодаря беспрецедентной динамичности «Ежик Соник» в свое время и стал классикой.

«Обитель зла» («Resident Evil») На Netflix с 14 июля

© Netflix

В прокате едва успел пройти ребут «Обитель зла: Раккун-Сити», а Netflix уже готовит новую экранизацию классического сурвайвл-хоррора с зомби и мутантами. Последний фильм ругали за небрежное отношение к игровой мифологии и общую трешовость, но на самом деле в своем жанре это была вполне толковая работа: режиссер Йоханнес Робертс собаку съел на атмосферных, извращенных хоррорах категории «Б» и здесь не подкачал. В грядущем сериале будет больше осмысления постапокалипсиса и корпоративных заговоров (действие происходит спустя четырнадцать лет после первой зомби-атаки), но не будет таких ярких постановщиков. В титрах сплошь телевизионные ремесленники — режиссеры отдельных эпизодов сериалов «Во все тяжкие», «Бортпроводница», «Ривердейл» и «Американские боги». Как жаль, что нам приходится выбирать между авторскими проектами категории «Б» и безликими продуктами А-класса . Но если и делать выбор, то однозначно в пользу первого варианта.

«Супер Марио» («Super Mario») В мировом прокате с 21 декабря

© Nintendo of America

Миллениалы с любовью вспоминают «Супербратьев Марио» с Бобом Хоскинсом из 1990-х, но для зрителей помоложе эта версия безбожно устарела. Им Голливуд готовит непрошеный подарок на новогодние праздники — анимационную картину с Крисом Праттом в роли бравого водопроводчика, Аней Тейлор-Джой в роли принцессы Пич и Сетом Рогеном в роли Донки Конга. Времена, разумеется, изменились: если версия 1990-х была гротескным и мрачным артефактом, то новый проект — максимально коммерческий и стерильный. Сообщается, что из соображений политкорректности у Марио даже не будет стереотипичного итальянского акцента. Режиссеры — Аарон Хорват и Майкл Джеленик, создатели популярного среди младших школьников мультсериала «Юные титаны, вперед!»; сценарист — Мэттью Фогель, автор «Миньонов-2». Самое время миллениалам передать зумерам слова сочувствия.

«Бордерлендс» («Borderlands») В мировом прокате в 2022 году

© Lionsgate

Бессюжетный микс из шутера и RPG Borderlands — одновременно и проклятье, и дар для кинематографистов, занятых адаптацией, ведь все придумывать нужно практически с нуля. Хоррор-сатирик Илай Рот, ударившийся в семейное кино («Хостел» и «Лихорадка» — классика, «Тайна дома с часами» — едва ли), и сценарист-хамелеон Крейг Мазин («Мальчишник: Часть III», «Чернобыль»), кажется, решили на такой базе сделать вольный ремейк «Стражей Галактики» . Здесь тоже разношерстная команда из инопланетных наемников будет, спотыкаясь и шутя, спасать мир (ну или хотя бы одну девушку, похищенную бандитами). Замечательно то, что актерский ансамбль чуть ли не превосходит марвеловский аналог: в ролях такие звезды, как Кейт Бланшетт, Джек Блэк, Кевин Харт и Джейми Ли Кертис.

«Одни из нас» («The Last of Us») На HBO в 2023 году

© Naughty Dog

Эксклюзив для PlayStation в жанре постапокалиптического боевика «Одни из нас» прославился за счет своей потрясающей кинематографичности. Настолько, что после анонса экранизации интернет заполонили резонные вопросы о том, зачем вообще нужна киноадаптация (точнее, телеадаптация) игре, в которой изначально в основном приходилось смотреть, а не играть. Кажется, у продюсеров с канала HBO и сценариста Крейга Мазина (после триумфа «Чернобыля» он нарасхват) есть ответ на этот вопрос: они решили повысить уровень кинематографичности с категории «рядовой голливудский блокбастер» до категории «фестивальное кино» . Среди нанятых постановщиков — автор манерного кино про блокаду Кантемир Балагов и иранский сказочник Али Аббаси («На границе миров»); оба — лауреаты каннского «Особого взгляда». Еще одну серию поставит боснийка Ясмила Жбанич, чья историческая драма «Куда ты идешь, Аида?» номинировалась на «Оскар». Надеемся, что каждому из этих выдающихся режиссеров продюсеры дадут шанс самовыразиться, а не приведут к общему безликому знаменателю. Иначе зачем вообще их было приглашать?

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«Скрежет металла» («Twisted Metal») В производстве на Peacock

Запускаются экранизации не только классики («Марио», «Соник») и недавних игровых блокбастеров («Одни из нас»), но и более нишевых, культовых вещей. Анархический боевик на четырех колесах «Скрежет металла» — настоящая культурная веха поколения, заставшего первую PlayStation (стоит вспомнить хотя бы знаковую обложку последнего прижизненного альбома Juice WRLD), поэтому неудивительно, что стриминг Peacock сразу же заказал целый сезон сериала. Шоураннеры — сценаристы «Дедпула» и «Зомбиленда» Ретт Риз и Пол Верник, и им, как никому другому, будет под силу воплотить гротескно-мультяшный дух оригинала с живыми актерами и осязаемыми авто. В главной роли будет сниматься Энтони «новый Капитан Америка» Маки, а вот кто сыграет злого клоуна Суит Туза из детских кошмаров миллениалов, пока что не сообщается.

«Фоллаут» («Fallout») В производстве на Amazon Prime

Ретрофутуристический мир RPG «Фоллаут» (непереводимое название означает «Последствия ядерного апокалипсиса») — один из самых богатых и детализированных в истории видеоигр, поэтому ее телеадаптация по умолчанию горячо ожидаема. Шоураннерами выступают авторы «Мира Дикого Запада» Лиза Джой и Джонатан Нолан. Они, по всей видимости, будут рассказывать свою оригинальную историю, применив не имеющий конкурентов талант нести научно-фантастическую ахинею с серьезным выражением лица . Сообщается, что Элла Пернелл из «Шершней» сыграет главную героиню, а Уолтон Гоггинс — гуля (мутанта). Тот случай, когда кинематографистам позволены любые вольности и фантазии в работе с первоисточником.

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«Врата;Штейна» («Steins;Gate») В разработке

© Spike Chunsoft Co.

По японской визуальной новелле «Врата;Штейна» уже снято аниме, превосходящее по популярности оригинал, и даже поставлен театральный спектакль на родине. Теперь же наступил черед американского сериала. Загвоздка состоит в том, что сам жанр визуальной новеллы, где игроку нужно не стрелять и бегать, а строить отношения с милыми девушками и читать абзацы философских рассуждений о путешествиях во времени, слабо поддается переносу в голливудские жанровые рамки . Шанс, что этот проект не повторит ошибок многих предыдущих экранизаций аниме, призрачен, но он все-таки есть (по крайней мере пока не объявлены шоураннеры).

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«Метал гир солид» («Metal Gear Solid») В разработке

Оскар Айзек на бегу подтверждает, что в сериале по MGS у него над головой будет всплывать восклицательный знак, как в игре

В серии постмодернистских стелс-игр Metal Gear Хидэо Гений Кодзима деконструировал голливудский экшен-кинематограф, поэтому неудивительно, что речь о неминуемой экранизации идет уже почти два десятилетия. В последнее время проект заметно активизировался: студия Sony наняла режиссера Джордана Вогта-Робертса («Конг: Остров черепа») и большую звезду — Оскара Айзека. Последнего игровые журналисты уже начали мучать вопросами о грядущей адаптации, на что Айзек, обаятельно улыбаясь, отвечает: «Мы карабкаемся через вентиляционные шахты, как Солид Снейк, чтобы найти сюжет фильма» . Учитывая постмодернистский характер франшизы, идея того, что главным героем фильма будет сам Айзек, бегающий по коридорам голливудских студий в поисках сценария, вовсе не из области фантастики. Да и анимированный восклицательный знак над головой мы, кроме всяких шуток, ждем на большом экране.

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Еще 9 адаптаций видеоигр на ранних стадиях разработки «Five Nights at Freddy’s» В марте 2022 года продюсер Джейсон Блум заявил, что новости о хоррор-проекте, потерявшем режиссера Криса Коламбуса и сменившим нескольких сценаристов, появятся совсем скоро. «Ghost of Tsushima» В марте 2021 года каскадер и режиссер всех фильмов про Джона Уика Чад Стахелски был нанят для работы над адаптацией самурайского боевика «Ghost of Tsushima». «Just Cause» Комедиограф Майкл Даус с 2020 году занят разработкой киноверсии треш-боевика «Just Cause» про латиноамериканского Джеймса Бонда по мотивам панамского вторжения США. «Just Dance» Студия Screen Gems приобрела права на экранизацию танцевального симулятора Just Dance в 2019 году. Продюсером и, возможно, режиссером выступает мастер кэмпа Уилл Глак («Отличница легкого поведения», ремейк «Энни»). «Minecraft» Повышаем градус продюсерского безумия. По игре-песочнице Minecraft тоже уже почти десять лет разрабатывается фильм. На данный момент у проекта студии Warner нет ни режиссера, ни даты релиза. «Saints Row» Три года назад режиссировать фильм по GTA-клону Saints Row наняли Ф.Гэри Грея, автора «Законопослушного гражданина» и «Форсажа-8». Увы, с тех пор проект так и не сдвинулся с мертвой точки, несмотря на идеальный подбор постановщика. «Portal» Фильм по головоломке Portal был анонсирован еще в 2013 году; последний раз о продолжающейся разработке проекта продюсер Джей Джей Абрамс упоминал год назад. Надеемся, что Стивен Мерчант вернется к своей роли циничного андроида. «Yakuza» Sega разрабатывает фильм по игре Yakuza совместно с американскими кинопродюсерами. Какой в этом смысл, учитывая, что в Японии кино по этой игре уже снял мастер якудза-жанра Такаси Миикэ, не уточняется. via GIPHY «Brothers in Arms» Шоураннером сериала по игре Brothers in Arms, брутально деконструирующей героические мифы о Второй мировой, уже пару лет числится Скотт Розенбаум («Королева юга»). Сообщается, что первый сезон будет посвящен «Упражнению „Тигр“» — военным учениям накануне высадки в Нормандии, во время которых дружественный огонь привел к трагическим смертям британских солдат.