«Анчартед: На картах не значится» — экранизация-долгострой известной флагманской серии консольных видеоигр Sony Interactive Entertainment от студии Naughty Dog (серия Crash Bandicoot и The Last of Us), во многом приуроченная к продажам Uncharted: Legacy of Thieves Collection — ремастированного порта для PlayStation 5 и PC.