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Дуэйн Джонсон отказался вернуться в «Форсаж» и назвал Вина Дизеля манипулятором

Виктория Шанина
Сегодня в 8:38

Дуэйн Джонсон заявил, что не вернется в «Форсаж» по просьбе Вина Дизеля и назвал соответствующий пост актера в инстаграме примером манипуляции. Об этом актер по прозвищу Скала рассказал в интервью телеканалу CNN.

По словам Джонсона, он обсудил вместе с Дизелем этот вопрос еще в июне. Тогда он очень уверенно ему заявил, что не планирует больше работать над франшизой и его партнеры в Universal поддержали это решение. Скала пообещал продолжать поддерживать актерский состав картины и болеть за ее успех, но «никаких шансов на возвращение нет».

Джонсон также отметил, что пост Дизеля — пример манипуляции: «Мне не понравилось, что он упомянул в посте своих детей и смерть Пола Уокера. Оставьте их в стороне».

«С самого начала я хотел закончить свою удивительную историю в этой невероятной франшизе „Форсаж“ с благодарностью и красиво. Очень жаль, что наш публичный диалог это испортил», — заключил актер.

Пост в инстаграме, о котором идет речь, Вин Дизель опубликовал в начале ноября. Актер прикрепил совместную фотографию с Джонсоном в образах Доминика Торетто и Люка Хоббса. Дизель назвал актера своим младшим братом и сделал своим главным аргументом семейные отношения.

«Время пришло. Мир ждет „Форсаж-10“. Как ты знаешь, мои дети называют тебя дядей Дуэйном. Не проходило ни одного праздника, чтобы они не поздравляли тебя», — написал тогда актер, добавив, что дал обещание Уокеру, что десятая часть «Форсажа» будет лучшим финалом.

Конфликт между актерами возник из‑за разногласий на съемочной площадке «Форсажа-8». Дизель рассказывал, что нарочно провоцировал коллегу, помогая ему лучше вжиться в образ Хоббса, а сам Джонсон считал такой подход бесполезным. В итоге у актеров практически нет совместных сцен, а после завершения съемок Дуэйн Джонсон покинул франшизу.

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