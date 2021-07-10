8 июля в прокат вышла «Черная Вдова» — первый полнометражный фильм в кинематографической вселенной «Марвел» за два года, а также очередной фильм в волне фильмов про супергероинь — по стопам «Чудо-женщины», «Капитана Марвел» и «Хищных птиц». Вот еще 20 примеров, доказывающих, что будущее супергеройского жанра принадлежит женщинам.

I. Студия «Марвел» «Вечные» («Eternals») В прокате с 5 ноября 2021-го

Формально «Вечные» — не сольный фильм о какой‑нибудь супергероине, а командная работа: на постере изображены сразу десять силуэтов бессмертных воинов разных возрастов и рас. Но если приглядеться, то становится очевидно, что это кино, как и все наше время, принадлежит женщинам . В то время как на обложках первых двух частей «Мстителей» имя Скарлетт Йоханссон было единственным женским, постер «Вечных» украшает пять имен актрис из 11. Среди них как голливудские звезды (Анжелина Джоли, Сальма Хайек), так и более свежие лица (Джемма Чан, Лорен Ридлофф); за камерой тоже находится чуткая женская рука — оскаровской лауреатки Хлои Чжао.

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«Мисс Марвел» («Ms. Marvel») На Disney+ в конце 2021-го

Главную роль в сериале «Мисс Марвел» сыграет максимально свежая актриса — для 18-летней канадки-пакистанки Иман Веллани это будет дебютная актерская работа. Ее героиня — это подросток-мусульманка из Нью-Джерси , которая настолько обожает Капитана Марвел, что пишет о ней фанфики. В какой‑то момент ей самой достается суперспособность менять облик, и она превращается в супергероиню Мисс Марвел. Для стендап-комедиантки Биши К.Али «Мисс Марвел» станет первой работой в качестве шоураннера. Пожалуй, еще никогда путь к самореализации на экране и в жизни не был настолько стремительным для молодых девушек.

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«Тор: Любовь и гром» («Thor: Love & Thunder») В прокате с 6 мая 2022-го

Пока супергерой Тор в очередной раз занимался духовными поисками себя любимого, его бывшая девушка Джейн Фостер страдала от раковой опухоли. Но во вселенной «Марвел» возможно все, и в какой‑то момент ей самой передаются суперспособности бывшего, и она становится первой Женщиной-Тором . От противников феминизации супергеройского жанра часто можно услышать аргумент, что, дескать, женщины не придумывают собственных героинь, а захватывают существующих. Хочется верить, что даже такие хейтеры смогут простить выход Натали Портман в роли Тора — ведь эта актриса имеет все шансы исполнить эту роль с большей яростью и страстью, чем обладающий харизмой ленивого серфера Крис Хемсворт. «Женщина-Халк» («She-Hulk») На Disney+ в 2022-м

Персонаж Женщина-Халк — это едва ли часть современной женской волны: впервые на страницах комиксов она появилась еще в 1980 году. В одноименном сериале ее сыграет Татьяна Маслани («Темное дитя»), Марк Раффало в роли ее зеленого кузена Брюса Беннера на малом экране тоже появится. Шоураннерка Джессика Гао ранее написала знаменитую серию «Рика и Морти» про Огурчика Рика, так что и в этот раз от нее можно ожидать не просто женской эксплуатации, как в комиксах 80-х, а остроумной деконструкции супергеройского жанра. «Марвелы» («The Marvels») В прокате с 11 ноября 2022-го

Капитан Марвел и Мисс Марвел объединят усилия в борьбе с инопланетянами в картине под не совсем изящным названием «Марвелы», поставленной режиссеркой Ниа ДаКостой («Лесок», ремейк «Кэндимена»). Это знаменательный первый случай, когда супергеройский дуэт образуют две независимые женщины , ведь во всех предыдущих случаях («Человек-муравей и Оса», «ВандаВижен», «Бэтмен против Супермена») не обходилось без заглавного мужского участия. «Железное сердце» («Ironheart») В разработке на Disney+

Шокирующий спойлер для антифеминистов : место обаятельного франта Тони Старка во вселенной «Марвел» унаследует юная черная девушка Рири Уилльямс. Именно она теперь будет носить металлический костюм и вовсю щеголять своим гениальным интеллектом. Сериал «Железное сердце» пока что анонсирован без шоураннера и даты релиза (известно лишь, что главную роль сыграет юная Доминик Торн из «Иуды и черного мессии»), но можно быть уверенным, что эту ультрасовременную супергероиню студия перенесет на экраны скорее раньше, чем позже. II. Студия «Sony» «Шелк» («Silk») В разработке на Amazon Prime

Персонаж комиксов «Марвел» Шелк — это юная американка корейского происхождения, которую укусил тот же радиоактивный паук, что и Питера Паркера. В жизни ее зовут, конечно, не Шелк, а Синди Мун, и одноклассница Паркера с таким именем уже появлялась в последних фильмах про «Человека-паука», хотя про ее сверхспособности ничего и не сообщалось. Планирующийся к релизу на стриминге Amazon Prime сериал «Шелк» (шоураннер — создатель «Эша против Зловещих мертвецов» Том Спезиали) — это очередная попытка студии Sony развить собственную супергеройскую вселенную на базе второстепенных героев из «Человека-паука» (после разделения прав на самого Паука со студией «Марвел» это все, что у них осталось). Надо сказать, что «Шелк» выглядит куда перспективнее, чем какой‑нибудь «Морбиус, живой вампир» с Джаредом Лето: юные азиатские девушки сейчас нарасхват по сравнению с рокерами-вампирами. «Серебряная и Черная» («Silver & Black») В разработке

Проект студии Sony о дуэте, состоящем из Серебряного Соболя и Черной Кошки (две ловкие беловолосые антигероини), — это настоящий долгострой. Изначально он должен был стать спин-оффом «Нового Человека-паука» — того самого, с Эндрю Гарфилдом. Но после очередного ребута основной серии проект заглох, и режиссерка Джина Принс-Байтвуд занялась вместо работы над «Серебряной и Черной» съемками супергеройского боевика «Старая гвардия» для Netflix. В прошлом году данный проект ожил в виде сериала для пока еще неопределенного стриминга (по словам Принс-Байтвуд, это может быть Disney+). В любом случае его нынешние шансы на реализацию весьма высоки — на стриминговых сервисах супергероини востребованы как никогда. «Мадам Паутина» («Madame Web») В разработке

Иногда голливудская страсть к спин-оффам приводит к абсурдным результатам . Очень сложно представить, как может сработать фильм про Мадам Паутину (менторша-телепатка из вселенной Человека-паука) без участия, собственно, Человека-паука (повторимся, делать собственные фильмы с Пауком Sony не может из‑за разделения авторских прав). Так или иначе, проект находится в разработке и при удачном стечении обстоятельства может стать одним из страннейших фильмов по комиксам. Умерить ожидания заставляют сценаристы «Морбиуса» и «Дракулы» (2014), а также чисто телевизионная режиссерка С.-Дж.Кларксон, задействованные в адаптации. Неназванный проект Оливии Уайлд В разработке

Каким‑то чудом студии Sony удалось заманить к себе Оливию Уайлд — после успеха режиссерского дебюта «Образование» она у студий нарасхват. Ходят слухи, что ее секретный проект — это сольный фильм о Женщине-пауке (это, как нетрудно догадаться, женская версия Человека-паука ). В комиксах паучий костюм примеряли на себя совершенно разные женские персонажи, поэтому и у Уайлд есть все шансы подойти к этой неблагодарной концепции с фантазией и остроумием.

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«Женщины-пауки» («Spider-Women») В разработке

Одновременно с игровой «Женщиной-пауком» на студии разрабатывается анимационный фильм сразу с несколькими Женщинами-пауками — по мотивам мультфильма «Человек-паук: Через вселенные». Здесь героинями станут Гвен-паук, Шелк и Женщина-паук (сообщается, что к роли последней вернется комедиантка Исса Рей после появления в «Через вселенные-2»). Что ж, для таких маниакальных фантазий, как стало ясно еще на первом мультфильме, анимационная форма подходит идеально. За режиссуру отвечает опытная в жанре Лорен Монтгомери («Бэтмен: Год первый»). «Вера» («Faith») В разработке

Студия Sony сотрудничает не только с издательством «Марвел», но и независимым издательством Valiant Comics. Стартом новой киновселенной должен был стать «Бладшот», однако после кассового провала фильма Sony перепродала права на родственный комикс «Предвестник» конкурентам в лице Paramount. Еще один фильм по комиксам Valiant, остающийся под эгидой Sony, — это история про фанатку-супергероиню Веру. Это полная девушка, выросшая на комиксах и сериалах Джосса Уидона, которой судьба предоставляет шанс самой стать супергероиней (сверхспособности включают телекинез и полеты). Пожалуй, более близкого к аудитории персонажа фильмов по комиксам и не придумать. III. Студия «DC» «Наоми» («Naomi») На The CW в 2022-м

Следующим после женоцентричных сериалов «Бэтвумен» и «Супермен и Лоис» в так называемом «Эрроуверсе» (т.е. вселенной сериала «Стрела» на канале The CW) станет сериал «Наоми», также рассказывающий про супергероиню. Наоми — обычная черная девушка-подросток со скучным именем , которая неожиданно оказывается в центре безумия мультивселенных. Обычно низкобюджетная продукция канала The CW не похожа на кинематографические откровения, но этот сериал может похвастаться оскаровской номинанткой Авой ДюВерней в качестве продюсера и сценариста. Ну и вообще показательно, что тренд на супергероинь добрался даже до дурацкой вселенной «Стрелы». «Супергерл» («Supergirl») В разработке

Кинематографическая вселенная DC несколько отстает от вселенной «Стрелы»: на малом экране сериал про женскую версию Супермена успел продержаться шесть сезонов, а полнометражная версия (не имеющая прямого отношения к сериалу) продолжает находиться в производственном аду. Последние новости об этом проекте поступали в 2018-м, когда на место режиссера прочили Рид Морано («Рассказ служанки», «Я думаю, теперь мы одни»). В этом году стало известно, что в фильме «Флэш» роль Супергерл исполнит Саша Калле — для 25-летней актрисы это будет дебютная роль на большом экране. Вероятно, судьбу сольника решит популярность ее персонажа после премьеры «Флэша». «Затанна» («Zatanna») В разработке

После выигрыша «Оскара» к молодым режиссерам и режиссеркам со всех сторон подступают голливудские студии с супергеройскими проектами (выше мы уже упоминали кейс Хлои Чжао и «Марвел»). Так и студия «DC» наняла сценаристку «Девушки, подающей надежды» Эмералд Феннелл для разработки проекта о супергероине Затанне. Затанна — иллюзионистка и чародейка, что‑то вроде дисишной версии Доктора Стренджа. В каком‑то смысле «Девушка, подающая надежды» тоже была супергеройской историей , так что Феннелл выглядит логичным выбором. «Бэтгерл» («Batgirl») В разработке

Как и Женщина-паук, имя Бэтгерл в комиксах носили совершенно разные девушки, но общая идея оставалась одной — это были женские версии Бэтмена . Фильм по этой франшизе изначально был проектом Джосса Уидона, но тот покинул проект после провала «Лиги справедливости» (где его наняли для пересъемок). Новые режиссеры Адиль Эль Арби и Биляль Фаллах выглядят все еще нелогичным выбором, ведь снимать нужно будет прогрессивную историю о супергероине, а они до этого в основном занимались эксплуатацией тестостероновых франшиз прошлого («Плохие парни навсегда», «Полицейский из Беверли-Хиллз-4»). «Мадам Икс» («Madame X») В разработке на HBO Max

Мадам Ксанаду (также известная как Мадам Икс) — бессмертная, благодаря сделке с самой Смертью, ясновидящая, вооруженная колодой карт Таро. Создатели сериала были выбраны под стать концепции этого мистического персонажа: исполнительный продюсер Джей Джей Абрамс (изобретатель концепции «таинственной коробки») и шоураннерка Анджела Робинсон (вампирская драма «Настоящая кровь»; история о создании супергероини «Профессор Марстон и Чудо-женщины»). IV. Прочие студии «Рыжая Соня» («Red Sonja») В разработке

Феминистский ремейк старомодного боевика о Рыжей Соне (версия 1985 года уделяла много внимания Арнольду Шварценеггеру и объективировала героиню) находится в разработке уже целое десятилетие. В 2010 году Соню могла сыграть будущая предводительница движения #MeToo Роуз МакГоуэн; в итоге роль досталась молодой английской актрисе смешанной расы Ханне Джон-Кеймен («Игра престолов», «Человек-муравей и Оса»). Выбор на место режиссера был сделан тоже очень прогрессивный — им станет небинарный постановщик Джои Солоуэй (ранее известный как Джилл Солоуэй), создавший сериал «Очевидное». «Победившая боль» («Painkiller Jane») В разработке

Еще один независимый супергеройский долгострой — это новая версия «Победившей боль», в которой должна была выступить продюсером и сыграть Джессика Честейн. Последней новостью о проекте стало приглашение на место сценаристки Кристины Бойлан (отдельные эпизоды «Карателя» и «Константина») — с тех пор новых известий не поступало четыре года, так что можно говорить о фактической заморозке проекта. А зря — ведь Джессика Честейн была рождена для этой роли : суровой женщины-полицейской, ставшей неуязвимой карательницей после гибели и перерождения в результате взрыва бандитской бомбы. «Убивашка» («Hit-Girl») В разработке

Еще один женский супергеройский боевик, который уже вряд ли будет снят, — это спин-офф про Убивашку из «Пипца». Режиссер «Рейда» покинул проект еще в 2015 году, с тех пор продюсеры упоминали возможность съемок фильма лишь вскользь. Хочется им передать, что лучшего времени для запуска спин-оффа уже не будет. Во-первых, исполнительница роли Убивашки Хлоя Грейс Морец в этом году показала, что все еще может быть эффектной героиней боевика (речь о фильме «Воздушный бой»). Во-вторых, впереди нас ждет огромный бум фильмов о супергероинях — так что продюсерам нужно поспешить, чтобы безнадежно не отстать от конкурентов.