В прокате 25-й фильм про Джеймса Бонда, последний с Дэниелом Крейгом в главной роли. Обойдемся без спойлеров, но это по всем признакам конец большой эпохи. Самое время рассмотреть кандидатов из числа британцев (или, скажем, ирландцев, как Пирс Броснан), которые поведут шпионскую франшизу в светлое будущее.

🔫 Идеальные кандидаты на роль Джеймса Бонда вне зависимости от ставок

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Каким должен быть Бонд? Ядро персонажа можно сформулировать так: британец-соблазнитель с циничной искрой во взгляде, профессиональной уверенностью в позе и вызывающий иррациональную симпатию . Пожалуй, среди современных актеров нет кандидатов, лучше удовлетворяющих этому типажу, чем Риз Ахмед. В 2017 году журнал People в традиционном номере, посвященном мужчинам года, назвал Ахмеда «самым сексуальным активистом», намекая на его ярко выраженную позицию по поводу расового разнообразия в Голливуде. Ахмед начинал с сугубо мусульманских ролей (заключенный в «Дороге на Гуантанамо», террорист в «Четырех львах»), но со временем стал завоевывать все более универсальные партии — героя «Звездных войн», злодея в «Веноме». В героическом образе он демонстрировал необходимую Бонду уверенность, а в злодейской с избытком стрелял цинизмом из глаз. Главной же ролью, доказывающей, что Ахмед — крайне симпатичный актер, способный тянуть на себе весь фильм, — стала его партия в «Звуке металла». Там он сыграл рок-музыканта, теряющего слух и заново ищущего себя, — за эту роль он был справедливо номинирован на «Оскар». Учитывая, что шпионская франшиза стремится ко все большей эмоциональной глубине, первый номинант на «Оскар» со времен Шона Коннери в главной роли ей не помешает. БукмекерскийЗдесь и далее источник коэффициентов — ведущая британская букмекерская контора SkyBet. коэффициент: 100/1.

Дев Патель

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Дев Патель начинал с мальчиковых ролей: «Миллионер из трущоб», один из «Молокососов», злой принц в «Повелителе стихий». Однако за последние несколько лет он удивительным образом возмужал и превратился в одного из мощнейших артистов главной роли в мировом кино. В триллере «Гость на свадьбе» он создавал весь фильм одной уверенностью во взгляде, повторяя актерский метод звезд нуара и самых интеллигентных героев боевика (таких как Лиам Нисон и Том Хэнкс). В мрачном фэнтези «Зеленый рыцарь» он пошел еще дальше и дал новое измерение самому понятию мужественности , продемонстрировав в кадре невиданный в Голливуде экзистенциальный ужас внутри героического типажа. Если продюсер бондианы Барбара Брокколи захочет сделать что‑то совершенно неожиданное и темное с франшизой, Дев Патель — идеальный кандидат. Впрочем, его сексапильность тоже никто не умаляет: с бородой и первыми морщинами он уже не тот неоперенный подросток, которым когда‑то запомнился зрителям. Пателю 31 год, и в каком‑то смысле это идеальный возраст : ровно столько же было Шону Коннери, когда он впервые сыграл Бонда. Коэффициент: 50/1.



Сюранна Джонс

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Может ли Джеймса Бонда, точнее Джейн Бонд , сыграть женщина? В конечном итоге ответ на этот вопрос дадим не мы, а маркетологи и рыночные аналитики: в числе их референсов явно будет история с гендерной инверсией «Доктора Кто», которую нельзя назвать рейтинговым успехом. Однако в Великобритании есть как минимум одна актриса, чей выход в роли самой знаменитой шпионки точно оправдает стоимость билета. Это Сюранна Джонс, звезда умных полицейских сериалов («Скотт и Бейли», «Дежурство») и исполнительница великолепной индустриалистки Анны Листер в «Джентльмене Джеке» на HBO. Именно в последней роли она показала стать, кураж и шарм, которые могут затмить чуть ли не любого актера-мужчину из числа конкурентов . В сериале она, как и Бонд, соблазняла нескольких женщин; при этом Джонс делала сопереживание героине очень простым для зрителя, как и полагается звезде. Если бы на роль Бонда взяли Сюранну Джонс, это, конечно, вызвало бы волну возмущения ретроградов. Но хочется верить, что, как только они увидели бы первые сцены с ней на экране, всякое возмущение сразу улетучилось, ведь противостоять магнетизму этой актрисы невозможно. Коэффициент: по запросу.

Чиветель Эджофор

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Еще одно потенциальное кастинговое решение, витающее в воздухе и заранее вызывающее негодование некоторых обывателей, — это найм на роль Бонда темнокожего актера. Попробуем немножко сломать шаблоны: ведь темнокожий актер в роли Бонда может быть не только излишне прогрессивным номером, но и парадоксальным образом откатом к ретро . Дэниел Крейг был в этой франшизе нетрадиционно брутальным фронтменом с грубыми чертами, данью уважения популярным в начале XXI века псевдореалистичным экшен-франшизам («Борн», «Миссия: невыполнима»). Франт Чиветель Эджофор мог бы стать возвращением бондианы к более изящному изображению главного шпиона. Эджофор — это не только интеллигентный мужчина с утонченным выражением лица, но и очень опытный, заслуженный артист . Он не только номинант на «Оскар» за «12 лет рабства», но и лауреат премии Лоуренса Оливье за «Отелло», что в каком‑то смысле даже престижнее. В последнее время артист все чаще мелькает в больших блокбастерах («Доктор Стрендж», «Малефисента», «Марсианин»), как будто сознательно готовится к какой‑то мегароли. Коэффициент: 80/1.

Мэттью МакФэдьен

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Еще один артист-хамелеон, способный на многое, но, кажется, до сих пор не реализовавший свой полный потенциал. Мэттью МакФэдьен начинал с романтической партии мистера Дарси в «Гордости и предубеждении», продолжил ролью меланхоличного сыщика в «Улице потрошителя», сейчас уморительно играет менеджера-простофилю в сатирических «Наследниках». Если сложить эти роли и немного дофантазировать, то легко получится самый восхитительно кэмповый Джеймс Бонд из возможных. Такому Бонду хочется добавить антуража покитчевее, костюмов попестрее, девушек подурашливее. Опыта солирования в больших блокбастерах у МакФэдьена пока что нет, но, когда речь идет о кастинге на роль Бонда, исторически это скорее плюс. Какое бы решение ни приняли продюсеры серии, хочется пожелать, чтобы это был нетривиальный вариант, который никто не мог предсказать. Блестящий кастинг — это рискованное угадывание новых сторон артиста, раскрытие нового потенциала. Именно поэтому все упомянутые выше варианты были бы блестящими решениями. Коэффициент: по запросу.

🔫 Букмекерские фавориты, и почему они не подходят на роль

Том Харди

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Том Харди прославился благодаря изображению злодеев и фриков — от самого печально известного зэка Великобритании в «Бронсоне» до Бейна и страдающего от деменции Аль Капоне. Даже когда речь идет о солировании в блокбастерах, в Харди не расцветает удаль и стать, он продолжает гнуть свою линию гротеска и хмурости — будь то самый высокобюджетный боди-хоррор «Веном» или максимально пассивный, почти невербальный «Безумный Макс». Конечно, и на актерский метод Харди находятся любители, но, кажется, его типаж практически ничего общего с Бондом не имеет, а артистический диапазон Харди демонстрировать не стремится. В общем, делать ставки, несмотря на соблазнительный коэффициент, не рекомендуем. Коэффициент: 3/1.

Джеймс Нортон

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Джеймс Нортон, несомненно, отлично выглядит в смокинге, но этого для роли Бонда недостаточно. Несмотря на все занесенные букмекерам деньги в его пользу, здесь нужна еще и харизма. В статных ролях князя Болконского и криминального наследника из «МакМафии» Нортон был не драматическим персонажем, а чем‑то вроде манекена, лишь немного выступающего на фоне интерьеров . Неожиданный поворот в том, что Нортон на самом деле очень харизматичный актер, просто в других ролях. Его самый яркий выход — в роли змееподобного насильника и бандита Томми Ли Ройса из «Счастливой долины». Если и звать Нортона в бондиану, то только на роль злодея. Коэффициент: 4/1.

Реже-Жан Пейдж

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Тот случай, когда хайп одного проекта создает иллюзию востребованности артиста. Никто не спорит, что в костюмированной мелодраме «Бриджертоны» Реже-Жан Пейдж был эффектен в роли самого завидного холостяка высшего общества. Но значит ли это, что он готов сыграть роль, где требуется нечто большее, чем игривая улыбка, приподнятая бровь и щетина парфюм-модели ? Едва ли. Коэффициент: 7/2.

Генри Кавилл

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Генри Кавилл не просто так был выбран на роль Супермена: в его харизме есть что‑то очень правильное, почти благочестивое . Харизма же Бонда должна включать в себя нуарный цинизм и ядовитую соблазнительность. Конечно, всегда есть шанс, что артист радикально перезапустит имидж, но в случае с Кавиллом это пока не произошло, так что на роль Бонда его рассматривать рано. Коэффициент: 9/1.

Идрис Эльба

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Идрис Эльба многие годы находился в начале списка фронтраннеров на роль Бонда. Это действительно во многом очевидный вариант для коллективных фантазий на тему кастинга бондианы: серьезный британский артист, живое воплощение классической маскулинной харизмы . К 2021 году стало понятно, что Эльба — это фантазия, которой едва ли суждено (и нужно) сбываться. Разумеется, актер находится в прекрасной физической форме, но вступать в роль Бонда на шестом десятке — довольно нетрадиционно, а традиции в этой франшизе — все. Кажется, актера и самого не слишком вдохновляет такая перспектива: в недавнем интервью он прямым текстом заявил, что не будет играть Джеймса Бонда. Так бывает: время ушло. Коэффициент: 10/1.

🔫 Компромиссные варианты

Киллиан Мерфи

© John Phillips/Getty Images

Ирландец Киллиан Мерфи переживает сейчас новый виток карьеры: подходят к концу «Острые козырьки», следующей его большой ролью будет заглавный изобретатель ядерной бомбы в нолановском «Оппенгеймере». После такой завидной партии вполне возможной выглядит и главная роль в бондиане — особенно если за постановку следующего фильма тоже возьмется Кристофер Нолан . Мерфи — утонченный актер-хамелеон, любимый всеми, его выразительная внешность приковывает внимание в любой роли. Это реалистичный кандидат, который в меру устроит каждого — и консерватора, и сторонника экспериментов. Именно поэтому это далеко не самый интересный вариант. Коэффициент: 25/1.

Лашана Линч

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Официальный критерий для выигрыша по ставкам на новую звезду бондианы — это чтобы персонаж, которого будет играть актер, носил фамилию Бонд . В последнем фильме позывной «007» получает по наследству шпионка, сыгранная Лашаной Линч, и поэтому коэффициент события, при котором Линч и дальше возглавит франшизу, моментально взлетел. Напомним, что эта актриса играет героиню по имени Номи, о фамилии Бонд (пока что) речи не идет. Если предположить, что в следующем фильме она и вправду будет играть главную роль и представляться «Бонд, Номи Бонд» , то это, разумеется, в меру симпатичный вариант. Но, кажется, создатели сами не рассматривают такое развитие событий как реалистичное. Скорее всего Номи так и останется наследницей именно крейговского Бонда, а далее нас будет ждать очередной перезапуск франшизы в новой художественной вселенной. Коэффициент: 12/1.

Дэниел Калуя

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Если выбирать актера чисто по послужному списку, то нет молодого кандидата убедительнее, чем Дэниел Калуя. 32-летний актер уже считается самым молодым британцем в истории, завоевавшим актерский «Оскар» : тезка Дэниел Дей-Льюис, тоже получивший свою первую статуэтку в 32, был на несколько месяцев старше. Калуя действительно артист выдающейся эмоциональной глубины и диапазона, но, кажется, для роли Бонда нужно все-таки что‑то попроще. Этот актер рискует выглядеть слишком умным и серьезным в этом образе, тем самым непреднамеренно подчеркивая невыносимую глупость всего происходящего вокруг. Коэффициент: 100/1

Ричард Мэдден

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После безвременного ухода из ансамбля «Игры престолов» Ричард Мэдден сыграл крайне популярную роль в сериале «Телохранитель» (он был самым просматриваемым сериалом BBC за 10 лет). Шотландец Мэдден играл ветерана-сержанта на службе в охранной организации, холодного, отстраненного, психологически травмированного, но при этом сверхпрофессионального и вызывающего неожиданную эмпатию. В общем, считай, идеальный Бонд. Такой идеальный, что даже скучный. Коэффициент: 16/1

Роберт Паттинсон

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Со времен участия во франшизе «Сумерки» Роберт Паттинсон в полную силу работал над реабилитацией имиджа и крайне взвешенно выбирал новые роли. Снимаясь у Кроненберга, Дени, Эггерса и Сэфди, он ненароком превратился в одного из самых смелых актеров независимого кинематографа , а вскоре вернется и во франшизное кино в совсем не стыдной роли Бэтмена. У Паттинсона есть армия старых и новых фанатов, которые мечтают увидеть его в роли Бонда, но чисто по-человечески хочется ему пожелать после большой комикс-франшизы снова пуститься во все тяжкие и с головой нырнуть в радикальный авторский кинематограф. Бонд подождет. Коэффициент: 66/1

🔫 Бонус: не вредно и помечтать

Азим Чодри

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А сейчас кое‑что совершенно иное. Создатель и звезда ситкома «Люди ничего не делают» Азим Чодри — это просто-напросто самый смешной британский актер своего поколения . В этом сериале он играет, скажем так, лопуха со свэгом, и если немного снизить градус лопуха и повысить свэг, то образ кемпового спецагента вполне достижим. Увидеть Чодри в центре высокобюджетного шпионского действа стоило бы любых денег, а самоуверенности и харизмы на то, чтобы тянуть роль, у него точно хватило бы . Кажется, наибольшим препятствием для Чодри являются его физические габариты. Нам как обществу пора задуматься, почему мы готовы всерьез рассматривать любых кандидатов на роль Бонда, кроме полных. Коэффициент: по запросу

Дэниел Дей-Льюис

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Нет роли, которую не мог бы ярко сыграть Дэниел Дей-Льюис, и Бонд не исключение. Да, актер уже на седьмом десятке, но продолжает находиться в отличной физической форме и вполне мог бы убедительно изобразить постаревшего агента, возвращающегося из отставки на одно последнее задание. Кажется, это могла бы быть самая напряженная и душераздирающая серия бондианы , а если еще и в режиссерское кресло посадить Пола Томаса Андерсона, то экзистенциальный шедевр был бы неминуем. Проблема в том, что убедить вернуться Дей-Льюиса с пенсии, а Андерсона — снять коммерческий блокбастер было бы невероятно сложно, если не сказать невозможно. Коэффициент: по запросу

Мэтт Смит

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После образа Доктора Кто с самой доброй улыбкой и одновременно самым злым оскалом Мэтт Смит занимался поисками новых граней своего шарма: играл токсичного сектанта Чарлза Мэнсона и зарвавшегося БДСМ-фотографа Роберта Мэпплторпа. Смит — выдающийся характерный актер, заслуженно имеющий армию фанатов (фанаток). Но сам себя он сильно недооценивает: в одном интервью заявил, что, мол, недостаточно красивый для роли Бонда и скорее мог бы сыграть злодея. Поверь, Мэтт, более чем достаточно. Но с таким подходом далеко не уедешь. Коэффициент: по запросу

Уилл Шарп

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Редкая комбинация: прекрасный актер и выдающийся постановщик, который мог бы снять сам себя в потрясающем фильме про Бонда . Это явно была бы самая эксцентричная часть бондианы, с самым интеллигентным и ранимым главным героем. В общем, такая хрупкая и волшебная перспектива, что о ней мечтать можно только вскользь. Если долго думать и воображать, то станет слишком больно от ощущения абсолютной несбыточности.

Коэффициент: по запросу

Саша Барон Коэн

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Для кого‑то Саша Барон Коэн в роли Джеймса Бонда прозвучит как шутка, но не для самого артиста. Коэн явно не лишен серьезных актерских амбиций: в прошлом году он не только вернулся к роли Бората, но и исполнил номинированную на «Оскар» партию в «Суде над чикагской семеркой». Годом ранее он сыграл главную роль в мини-сериале «Шпион», еще раньше спародировал жанр триллеров о разведчиках МИ-6 в «Братьях из Гримсби», как будто все время пытался о чем‑то намекнуть продюсерам бондианы . Если продюсеры намек воспримут, то у них есть шанс показать на экране одного из самых неординарных Бондов, ведь драматический потенциал Коэна все еще остается нераскрытым, а его стать и харизма не имеют равных.

Коэффициент: по запросу