Netflix показал первые кадры из байопика о Леонарде Бернстайне. Его снял Брэдли Купер

Стриминговый сервис Netflix опубликовал первые кадры из фильма «Маэстро» — байопика, посвященного композитору Леонарду Бернстайну. Они появились в твиттер-аккаунте компании.
На появившихся снимках запечатлены главный герой картины, которого сыграл Брэдли Купер, а также его супруга. Роль жены Бернстайна, актрисы Фелиции Монтеалегре, досталась Кэри Маллиган.
Постановщиком ленты выступил сам Купер. Он занял режиссерское кресло проекта вместо Стивена Спилберга. «Маэстро» станет второй работой для Купера в качестве режиссера. Дебютом была музыкальная драма «Звезда родилась».
Спилберг по-прежнему числится одним из продюсеров «Маэстро». Другими продюсерами байопика стали все тот же Купер и Мартин Скорсезе. В фильме снялись помимо Купера и Маллиган Мэтт Бомер и Майя Хоук.
«Маэстро» выйдет на Netflix в 2023 году, точная дата премьеры пока неизвестна. Фильм расскажет о 30 годах из жизни выдающегося композитора и дирижера. В центре сюжета окажутся отношения Бернстайна с женой.
Леонард Бернстайн родился в 1918 году и с юных лет собирался стать музыкантом. Позднее он учился в Гарвардском университете и Кертисовском институте музыки. В 1940 году Бернстайн учился в летней школе при Бостонском симфоническом оркестре под руководством Сергея Кусевицкого и вскоре стал его помощником.
В 1951 году Бернстайн женился на чилийской актрисе Фелиции Монтеалегре. В 1953 году он стал первым американским дирижером, выступившим в «Ла Скала», а с 1958 года работал главным дирижером Нью-Йоркского филармонического оркестра.
Бернстайн известен также как автор мюзиклов «Вестсайдская история» и «Кандид», симфонии «Каддиш» и других произведений.