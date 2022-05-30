Netflix показал первые кадры из байопика о Леонарде Бернстайне. Его снял Брэдли Купер

На появившихся снимках запечатлены главный герой картины, которого сыграл Брэдли Купер , а также его супруга. Роль жены Бернстайна, актрисы Фелиции Монтеалегре, досталась Кэри Маллиган.

Стриминговый сервис Netflix опубликовал первые кадры из фильма «Маэстро» — байопика, посвященного композитору Леонарду Бернстайну . Они появились в твиттер-аккаунте компании.

Постановщиком ленты выступил сам Купер. Он занял режиссерское кресло проекта вместо Стивена Спилберга. «Маэстро» станет второй работой для Купера в качестве режиссера. Дебютом была музыкальная драма «Звезда родилась».

Спилберг по-прежнему числится одним из продюсеров «Маэстро». Другими продюсерами байопика стали все тот же Купер и Мартин Скорсезе. В фильме снялись помимо Купера и Маллиган Мэтт Бомер и Майя Хоук.

«Маэстро» выйдет на Netflix в 2023 году, точная дата премьеры пока неизвестна. Фильм расскажет о 30 годах из жизни выдающегося композитора и дирижера. В центре сюжета окажутся отношения Бернстайна с женой.

Леонард Бернстайн родился в 1918 году и с юных лет собирался стать музыкантом. Позднее он учился в Гарвардском университете и Кертисовском институте музыки. В 1940 году Бернстайн учился в летней школе при Бостонском симфоническом оркестре под руководством Сергея Кусевицкого и вскоре стал его помощником.

В 1951 году Бернстайн женился на чилийской актрисе Фелиции Монтеалегре. В 1953 году он стал первым американским дирижером, выступившим в «Ла Скала», а с 1958 года работал главным дирижером Нью-Йоркского филармонического оркестра.

Бернстайн известен также как автор мюзиклов «Вестсайдская история» и «Кандид», симфонии «Каддиш» и других произведений.