Бюджет боевика «Миссия невыполнима-7» превысил 290 млн долларов. Виноваты трюки Тома Круза

Бюджет седьмой части боевика «Миссия невыполнима» превысил 290 млн долларов — это на несколько десятков миллионов превышает запланированные расходы. Об этом пишет Variety со ссылкой на нескольких инсайдеров, знающих о производстве картины.

Кинокомпании Paramount и Skydance Media взяли на себя непредвиденный поток расходов. Представители студий и финансовые партнеры ожидали потратить как минимум на 50 млн рублей меньше. Для сравнения: предыдущая «Миссия невыполнима: Последствия» обошлась в 190 млн долларов — это почти на треть меньше.

Существенным фактором в увеличении бюджета стали постоянные переносы съемок из‑за пандемии коронавируса. Изначально планировалось, что съемки стартуют в Венеции в феврале 2020 года, но в итоге приостановить и вновь начать производство пришлось в общей сложности семь раз.

Непредвиденные расходы также увеличили ограничения здравоохранения стран, где снималась картина, и вспышки вируса. Производство затронуло шесть стран, включая Италию, Польшу и ОАЭ. Из‑за этого возникли проблемы с доставкой съемочной группы, карантинами. По этой же причине могли перекрывать целые улицы или каналы, и создателям приходилось быть очень гибкими.

Также одной из самых затратных категорий оказались трюки бесстрашного Тома Круза. Для них требовалось много людей и оборудования, поставки которого задерживала пандемия. Зато актер смог воплотить в жизнь детскую мечту и выполнить самый опасный трюк в своей карьере — он съехал на мотоцикле со скалы в Норвегии.

Paramount планировал покрыть часть расходов страховкой, так как пандемию можно отнести к непредвиденным обстоятельствам. Однако студия оказалась втянута в паутину судебных разбирательств со страховой компанией.

Съемки седьмой части блокбастера завершились в сентябре 2021 года. Помимо Круза, вернувшегося к роли спецагента Итана Ханта, в картине снялись Саймон Пегг, Хейли Этвелл, Винг Реймс, Шей Уигем, Генри Черни и другие. Режиссером выступил Кристофер МакКуорри.