Фото: Тимоте Шаламе в образе молодого Вилли Вонки

Тимоте Шаламе поделился в инстаграме своей фотографией в образе сказочного кондитера Вилли Вонки. На голове актера цилиндр, в руках трость, а сам он одет в бархатное малиновое пальто.
Съемки приквела «Чарли и шоколадной фабрики», в котором Шаламе исполнит главную роль, проходят в Лондоне. В киностудии Warner Bros. отмечают, что фильм исследует «яркую жизнь молодого изобретателя, перед тем как он стал известен в мире шоколада», а сюжет картины покажет историю до событий книги Роальда Даля.
На съемочной площадке Шаламе придется впервые в своей карьере петь и танцевать — режиссер Пол Кинг поставил в картине музыкальные номера. До Шаламе в Вонку перевоплощались Джин Уайлдер в 1971 году и Джонни Депп в последней адаптации.
Помимо Шаламе, в «Вилли Вонке» снимутся Салли Хокинс, Роуэн Аткинсон, Оливия Колман, Джим Картер и Кигэн-Майкл Ки. Ожидается, что кинолента выйдет в прокат в марте 2023 года.