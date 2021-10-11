Фото: Тимоте Шаламе в образе молодого Вилли Вонки

Тимоте Шаламе поделился в инстаграме своей фотографией в образе сказочного кондитера Вилли Вонки. На голове актера цилиндр, в руках трость, а сам он одет в бархатное малиновое пальто.

Съемки приквела «Чарли и шоколадной фабрики», в котором Шаламе исполнит главную роль, проходят в Лондоне. В киностудии Warner Bros. отмечают, что фильм исследует «яркую жизнь молодого изобретателя, перед тем как он стал известен в мире шоколада», а сюжет картины покажет историю до событий книги Роальда Даля.