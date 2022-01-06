«Убийцы цветочной луны» Мартина Скорсезе, продолжение «Аватара», рэп-трагедия с Machine Gun Kelly, сага о викингах от режиссера «Маяка» и другие новые фильмы любимых авторов, которые мы ждем в этом году.

«Белый шум» («White Noise») реж. Ной Баумбах

Ной Баумбах снимает очередную брачную историю, на этот раз не прямолинейно душещипательную, а сатирически-постмодернисткую. «Белый шум» — это экранизация одноименного прорывного романа Дона Делилло («Космополис»), рассказывающего про американского профессора, изучающего Гитлера, его жену-домохозяйку, многочисленных детей и локальную экологическую катастрофу, которая становится отражением страха смерти героев. Кажется, все звезды в экранизации сошлись идеально: Баумбаху, одному из беспощаднейших сатириков своего поколения («Гринберг» — его самый смешной и лучший фильм), такой ироничный режим работы куда больше идет к лицу, чем исповедальный . А экранный пейринг великолепных Адама Драйвера и Греты Гервиг (первая роль за шесть лет!) выглядит так идеально, что вообще удивительно, как это может быть их первой встречей со времен «Милой Фрэнсис».

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«Бульвар Разочарования» («Disappointment Blvd.») реж. Ари Астер

После премьеры «Солнцестояния» в 2019 году режиссер Ари Астер заявил, что его следующей картиной будет «комедия кошмаров» длиной в четыре часа . СМИ растиражировали цитату хоррор-режиссера о смене жанровой ориентации как сенсацию, однако поклонники и так всегда были в курсе, что изюминка его работ заключается в элементах кромешно черной сатиры. Да и режиссерская версия «Солнцестояния», напомним, шла без пяти минут три часа — там и до четырех рукой подать. К сегодняшнему дню о грядущем проекте появились некоторые подробности: это будет история об успешнейшем американском бизнесмене в масштабе нескольких десятилетий (хронометраж, очевидно, оправдан). На фото со съемочной площадки исполнитель главной роли Хоакин Феникс (компанию на втором плане ему составит Мерил Стрип) как‑то не смотрится особенно успешно или состоятельно, но на то это и комедия кошмаров.

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За последнее десятилетие Келли Рейхардт окончательно закрепилась в пантеоне американских классиков, но при этом она явно не перевалила за свой творческий пик, что автоматически делает любую ее новую работу горячо ожидаемой. Грядущее кино — это комбинация как знакомых элементов из авторского арсенала, так и кое-чего совершенно нового. Рейхардт в четвертый раз снимет в главной роли Мишель Уилльямс, но, в отличие от предыдущих коллабораций «Несколько женщин» и «Обход Мика», это будет не меланхоличное переосмысление духа вестерна, а острая комедия о художнице на грани нервного срыва . Элементы эксцентричного юмора были чуть ли не самой восхитительной частью «Первой коровы», так что наверняка и в этот раз у Рейхардт все получится по высшему разряду.

«The Eternal Daughter» реж. Джоанна Хогг

После выдающейся метамелодрамы в двух частях «Сувенир» Джоанна Хогг повысила градус и взялась за готический хоррор. Прошлые работы этой режиссерки были такие сокрушительно трагичные и шокирующе честные, что выход на территорию жанрового кино выглядит вполне логично. В главной роли снова задействована Тильда Суинтон (впервые она снялась у Хогг еще в 80-е), а съемки проходили без анонсов во время локдауна в Уэльсе. Не стоит думать, что это скромный карантинный проект, ведь именно Хогг как никто иная умеет будоражить чувства внутри клаустрофобных декораций — стоит вспомнить лишь «Выставку», портрет одного модернисткого дома, беспощадно доминирующего над своими обитателями, или финал второго «Сувенира», где чувства взрослеющей девушки рассыпались картонными декорациями. От хоррора Хогг ждем чего‑то столь же пугающего.

К третьему десятилетию XXI века остается все меньше зрителей, не признающих Джеймса Грея великим американским режиссером своего времени (проницательные французы его таковым окрестили вскоре после премьеры «Маленькой Одессы» еще в 90-е). Новый его фильм будет посвящен собственному взрослению в нью-йоркском боро Куинс, то есть по сути режиссер собирается имитировать Вуди Аллена, имитирующего Феллини . Гениальность Грея состоит в том, что в его случае такое наслоение имитаций американских и европейских классиков (в сущности, извечный метод этого режиссера) приводит к поразительно свежим и парадоксальным результатам. Грей совершенно не боится быть трагически вторичным и смехотворно сентиментальным — часть этой ноши с ним разделят такие выдающиеся трагикомики нашего времени, как Энтони Хопкинс, Энн Хэтэуэй и Джереми Стронг из «Наследников».

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«Осень», «Весна» реж. Вадим Костров

Одним из главных открытий по итогам 2021 года стали первые две части тетралогии «Времена года» молодого отечественного режиссера Вадима Кострова, в которых он фиксировал собственное детство на заре века цифровизации, на уровне не фактов, но ощущений. Каждая часть тетралогии снята на очередную ретрокамеру (ретро, разумеется, в зумерском понимании Кострова), а в нашем интервью режиссер говорил о такой вероятности, что финал серии, «Весна», будет снят с применением VR-технологий. Впрочем, главное здесь не технические примочки, а авторская искренность: у определенной демографической категории зрителей картины Кострова стабильно вызывают такое острое щемящее чувство, какие никакие другие истории о взрослении предложить не в состоянии . От четырех фильмов в совокупности стоит ждать какого‑то небывалого катарсиса, превышающего сумму составных частей, — именно так было с документальной трилогией Кострова о гаражной галерее «Народная».

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«Sharp Stick» реж. Лена Данэм

За шесть сезонов сериала «Девочки» Лена Данэм превратилась из надежды инди-кино в поп-культурную икону, но в процессе растеряла значительную долю своей перформерской сырости и сатирической остроты. Последние сезоны сериала напоминали скорее не беспощадный приговор поколению миллениалов, как в начале, а рядовую мыльную оперу с поверхностными приметами эпохи. Но мы все еще помним великую и ужасную «Крошечную мебель» , открывшую миру эту режиссерку, и на ее второй полный метр (соответственно, первый за дюжину лет) возлагаем большие надежды. Это снова будет полуавтобиографическая история о молодой девушке, пытающейся состояться в качестве художницы, но главную роль исполнит не сама Данэм, а более молодая Кристина Фросет из сериала «В поисках Аляски», которую режиссерка намеревается представить миру с не меньшим блеском, чем когда‑то саму себя.

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«Сказка» реж. Александр Сокуров

Параллельно публичной дискуссии с президентом Путиным Александр Сокуров все-таки закончил свою новую картину. Она называется «Сказка» и повествует о Второй мировой войне, соответственно, в жанре фильма-сказки. Восхитительная предыдущая работа мастера, «Франкофония», вышла семь лет назад и тоже была по большому счету сказкой о Второй мировой, пусть и основанной на реальных событиях. Про новое же кино режиссер говорит, что оно будет полностью фантастическим и вообще не связанным с реальностью : к этому «художественному поступку» (по собственному выражению) он шел, вероятно, всю свою карьеру. Как и пара последних работ автора, «Сказка» была снята без участия российских денег и артистов — а значит, радикальность почерка остается незыблемой.

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Благодаря коронавирусным переносам Уэс Андерсон готовится впервые в карьере выпустить два фильма за два года. После сборника новелл «Французский вестник» он возвращается к полноценной романной форме, а из Франции перемещается в Испанию; но больше про сюжет нового фильма ничего не известно. Остается лишь завороженно перечислять участников как всегда впечатляющего ансамбля. В десятый раз у Андерсона снялся Билл Мюррей, в пятый — Тильда Суинтон и Эдриен Броди. Впервые в игрушечной вселенной режиссера будут задействованы такие голливудские звезды, как Том Хэнкс, Скарлетт Йоханссон и Марго Робби. Можно лишь понадеяться, чтобы история у режиссера была такая же красочная, как реквизит (что есть звезды у Андерсона, если не реквизит?).

«Three Thousand Years of Longing» реж. Джордж Миллер

Несмотря на репутацию «Дороги ярости» в качестве шедевра в жанре боевика, очередной фильм из вселенной «Безумного Макса» (приквел «Фуриоса») надолго застрял в бюрократическом аду студийной разработки. Не желая терять время зря, 76-летний режиссер Джордж Миллер снял в перерыве еще один фильм — романтическую сказку про джинна из бутылки (Идрис Эльба) и депрессивную женщину-ученую, которая не может придумать ни одного желания, но жаждет любви (вездесущая Тильда Суинтон). Миллер — виртуоз вообще любых жанров для всех возрастов (не будем забывать, что он снял не только «Безумного Макса», но и «Бэйба»), который самые знакомые и прямолинейные истории чистым ремеслом постановки превращает в яркое и громкое зрелище. Поэтому и от его версии «Аладдина» вполне можно ждать чего‑то невероятного.

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«Путь ветра» («The Way of the Wind») реж. Терренс Малик

Свой новый фильм Терренс Малик снял еще до пандемии, но все равно премьеру в 2022 году никто гарантировать не может, остается только надеяться и ждать. Дело вовсе не в коронавирусных переносах, а в особом творческом процессе режиссера, который, подобно скульптору, высекает фильм на монтаже из многочасового импровизированного материала, то и дело норовя вырезать из картины половину звезд. Из фильма о сорокадневном посте Иисуса в пустыне, впрочем, вырезать особо некого, по крайней мере, из числа трех главных героев: в роли Сына Божьего — Геза Рериг из «Сына Саула», в роли апостола Петра — Маттиас Схунартс, а Марк Райлэнс сыграет сразу четыре версии Сатаны-соблазнителя . В нескольких последних работах Малик пытался наложить библейских масштабов духовные поиски на современность и автобиографические сюжеты, и потому особенно интересно, как он впервые расскажет философскую притчу, уже в самом буквальном смысле позаимствованную из Библии.

«Фабельманы» («The Fabelmans») реж. Стивен Спилберг

Всемогущий живой классик Стивен Спилберг написал свой первый сценарий со времен «Искусственного разума» 2001 года — это неудивительно, учитывая, что «Фабельманы» — его автобиография об аризонском детстве. В роли юного вундеркинда с камерой — неизвестный актер-ребенок, в роли мамы и папы — Мишель Уилльямс и Пол Дано, дядю играет Сет Роген. Снять этот фильм Спилберг хотел еще в 90-е, но тогда испугался, что оскорбит своих родителей. Сложно представить, как этот исключительно чуткий и гуманистический режиссер может снять что‑то оскорбительное, но, возможно, в его воспоминаниях о детстве есть какая‑то скрытая боль и обида. В любом случае оглядываться на мнение родителей больше нет смысла — их Спилберг похоронил в 2017 и 2020 году (папа дожил до 103 лет), и теперь, надо думать, снимает кино без всяких комплексов.

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«Poor Things» реж. Йоргос Лантимос

Греческий мизантроп Йоргос Лантимос снял свою версию «Франкенштейна». Женщина из викторианской Англии (Эмма Стоун) топится во время побега от мужа-абьюзера, после чего безумный отец-ученый (Уиллем Дефо) пересаживает ей мозг нерожденного младенца и воскрешает. Помимо Стоун Лантимос воссоединится с Тони МакНамарой (сценаристом «Фаворитки»), кроме того, в актерском составе задействованы Марк Руффало и Кристофер Эбботт. До оскаровского триумфа «Фаворитки» Лантимос снимал по-настоящему странное кино, заключенное в вакуумную авторскую вселенную, где все герои действуют и разговаривают в особой скованной стилистике . Судя по жанровой завязке, именно к этому режиму Лантимос и вернулся — правда, и от вновь найденных ресурсов (актерских, драматургических) не отказался. Так что есть вероятность, что выйдет кино одновременно и странное, и страшное, и смешное, и трогательное.

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«X» реж. Тай Уэст

В конце нулевых все надежды жанрового кино возлагались на мамблгорОт англ. mumble («бормотать») и gore («расчлененка»). — низкобюджетные ужастики, снятые с чувствительностью, умом и многословием нового хипстерского инди (т. е. мамблкора). Тай Уэст был лидером того движения, но вот уже почти 10 лет он не снимает ужасов, а весь хайп перелег на постановщиков так называемых постхорроров. Иногда они возвращаются: в 2022 году Уэст представит публике новую картину, сделанную на студии A24 и рассказывающую о съемочной группе порно-фильма в хлеву (среди артистов — Миа Гот и рэпер Кид Кади), которая нарывается на зловещих стариков (владельцев фермы). Как часто бывает у Уэста, слегка трэшовая завязка легко может привезти ко всерьез душераздирающим результатам ( наш тейк: мамблгор всегда был круче постхорроров! ).

«Убийцы цветочной луны» («Killers of the Flower Moon») реж. Мартин Скорсезе

4-часовой, 150-миллионный «Ирландец» был самой амбициозной картиной в легендарной фильмографии Мартина Скорсезе, и тем удивительнее, что его следующее кино, «Убийцы цветочной луны», легко оставляет «Ирландца» позади с точки зрения размаха замысла. 200 миллионов долларов бюджета на этот раз предоставит не «Нетфликс», а его конкурент Apple, а к Роберту Де Ниро в главной роли присоединится Леонардо Ди Каприо — две главные музы Скорсезе впервые снимутся в одном фильме режиссера . Кино расскажет о расследовании убийств индейцев осейджи в Оклахоме 1920-х, которое в итоге вышло на след нефтедобытчиков, не желавших делиться прибылью с коренным населением.

Небывалая щедрость стриминга легко объяснима: в отличие от молодых конкурентов, Скорсезе все еще вполне в состоянии практически гарантированно выпустить главный фильм года, большое культурное событие — особенно если Лео тоже в деле.

«Варяг» («The Northman») реж. Роберт Эггерс

Всего лишь после двух арт-хорроров («Ведьма» и «Маяк») Роберт Эггерс может похвастаться репутацией практически культового режиссера. Как это часто бывает с авторами прославленных ужасов, в следующем своем кино Эггерс намеревается выйти за пределы жанрового гетто. «Варяг» — это сага о викингах, снятая с голливудским размахом и с голливудскими звездами во всех ролях. Александер Скарсгорд сыграет исландского принца Амлета (прототипа Гамлета), планирующего отомстить за смерть отца; в ролях второго плана заняты Николь Кидман, Аня Тейлор-Джой, Итан Хоук, Уиллем Дефо и певица Бьорк в роли ведьмы-славянки. Выглядит кино очень жестоким, яростным и стремительным — да, такого давно не было, но почему‑то хочется и взгрустнуть о том, что Эггерс, снявший интровертную и тонкую «Ведьму», больше не у дел.

«Кит» («The Whale») реж. Даррен Аронофски

Тот случай, когда невероятное актерское перевоплощение — не просто упражнение на «Оскар», а сильный творческий ход. Вышедший из поля зрения публики на несколько лет Брендан Фрейзер и вернувшийся в неузнаваемом облике (старше, крупнее) сыграет 300-килограммового мужчину, который пытается наладить отношения с дочерью. Даррен Аронофски ранее что‑то подобное проворачивал с Микки Рурком в «Рестлере» и то был, помнится, лучший его фильм. Может быть, здесь он превзойдет сам себя, ведь на уровне синопсиса «Кит» звучит даже более душераздирающе .

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«Телец» («Taurus») реж. Тим Саттон

Поколение саундклауд-рэперов по числу трагических судеб давно обогнало даже проклятых поэтов XIX века, так что кино от серьезного автора на эту тему было неминуемо. На ближайшей Берлинском кинофестивале «Тельца» представит Тим Саттон, ранее скорбно воспевший жертв шутинга («Темная ночь») и доморощенных супергероев («Забавная мордашка»). Медлительный, мучительный почерк этого автора находится в идеальной гармонии с неконтролируемой рок-н-ролльной энергией звезды фильма — рэпера Machine Gun Kelly (они уже успели посотрудничать на вестерне «Последний сын»). Потенциально моментальная классика музыкального экзистенциализма.

«Космонавт» («Spaceman») реж. Юхан Рэнк

Союз, который никто не ждал и не просил, но теперь все мечтали бы увидеть. Режиссер «Чернобыля» Юхан Рэнк снимет Адама Сэндлера в роли богемского космонавта, который оставил жену ради дружбы с космическим арахнидом . После «Неограненных алмазов» всем стало очевидно, что Сэндлер не просто замечательный (траги)комик, но без преувеличения один из величайших актеров своего поколения. Что с ним удастся сделать бывшему рэперу и клипмейкеру, экранизирующему чешскую фантастику, — вопрос более чем открытый, но именно благодаря таким интригующим заявкам и стоит следить за свежим кинематографом.

«Аватар-2» («Avatar 2») реж. Джеймс Кэмерон

Вероятность того, что мы все-таки доживем до второго «Аватара», выше, чем когда‑либо: после восьми переносов премьеры дата декабрь-2022 вроде как стабильно закрепилась и держится вот уже полтора года. Съемка сразу четырех сиквелов «Аватара» все еще звучит как злая шутка — кроме нескольких хардкорных фанатов, показанных, например, в последнем сезоне «Полезных советов от Джона Уилсона», разве кто‑то вообще вспоминает про «Аватар»? И все равно в Джеймса Кэмерона нельзя не верить до последнего: кто-кто, а он точно показал, что во всех странных ситуациях знает, что делает. В частности, поражать воображение зрителей на сей раз он планирует с помощью своего излюбленного мотива — глубоководной съемки . Кэмерон и сам скромно признает, что сиквел — большей риск и прибыль вообще не гарантирована, но, пожалуй, это можно было сказать и про все другие выдающиеся авторские блокбастеры в истории.

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Еще 20 важнейших авторских фильмов, планирующихся к выходу в 2022 году «Скорая» (реж. Майкл Бэй) «Аполлон-10 ½: Приключение космического века» (реж. Ричард Линклейтер) Любой из четырех новых фильмов Лава Диаса «Один прекрасный день» (реж. Миа Хансен-Лев) «Клерки-3» (реж. Кевин Смит) «Преступления будущего» (реж. Дэвид Кроненберг) «Гирокастра» (реж. Юрий Арабов) «Зона интересов» (реж. Джонатан Глейзер) «Jeen-Yuhs: A Kanye Trilogy» (реж. Кларенс Куди Симмонс и Чике Оза) Неназванный проект Дэвида О.Расселла «Вавилон» (реж. Дэмиен Шазелл) «Бэтмен» (реж. Мэтт Ривз) «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия» (реж. Сэм Рейми) «Rebel Ridge» (реж. Джереми Солнье) «Лулу и Бриггс» (реж. Рид Каролин и Ченнинг Татум) «KIMI» (реж. Стивен Содерберг) «Ghostwritten» (реж. Томас Мэттьюс) «Bones and All» (реж. Лука Гуаданьино) «Dual» (реж. Райли Стернс) «Чудаки навсегда» (реж. Джефф Тремейн)