Максим Сухагузов — о том, каким вышло прощание с образом Джеймса Бонда в воплощении Дэниела Крейга. В кинофраншизе он сыграл агента 007 в пятый и последний раз.

Как можно было догадаться, прожить долго и счастливо с героиней с прустовской фамилией Сванн (Леа Сейду) у Бонда не получилось, сколько бы они вместе ни уезжали в закат на «астон-мартине» и ни сжигали записки о былом. Получив взрывное напоминание из прошлого о том, что доверять никому нельзя, а место лучшей бонд-герл все равно могильной плитой застолблено за Веспер Линд (Ева Грин — лишь на фото), вышедший на пенсию британский коммандер Джеймс Бонд (Дэниел Крейг) с кислой миной провожает Сванн на поезд; между строк напомним, что их роман тоже начинался в вагоне. В том же вагоне в «Спектре» мы слышали обрывок истории из детства Мадлен Сванн — ей пришлось расстрелять из беретты киллера, пришедшего в дом убивать родителей. В этот раз флешбэк полностью визуализировали в начале фильма. Из него мы узнаем, что незваный гость помимо маски носил имя Люцифер Сафин (Рами Малек), оставляя зазор для шутки «хуже татарина» и намеки на токсичное детство, отчего тот заимел склонность жалеть детей своих врагов.

Враги, кстати, у Сафина в основном из теневой организации «Спектр» — той самой, что перед увольнением сумел обезглавить Джеймс Бонд. В результате центральный злодей Блофельд (Кристоф Вальц) оказался в лондонской тюрьме, но продолжил следить за мировым хаосом, так сказать, одним глазком. Тогда решение оставить в живых гадину в исполнении Вальца было намертво зарифмовано с актом освобождения Бонда от лицензии на убийство в угоду личной жизни. Однако пять лет спустя Бонд променял земной рай с героиней Леа Сейду на пенсионерскую рыбалку и посиделки с бывшим коллегой из ЦРУ (Джеффри Райт), а пресловутый номер 007 утратил в пользу темнокожей агентки Номи (Лашана Линч); про последнюю можно сказать лишь то, что она умеет в нужное время подвозить и поджидать в коридоре. Но это еще не все: из‑под носа М (Рэйф Файнс) кто‑то крадет у МИ-6 разработку химического оружия «Геракл» («Новичок» + ДНК-нанороботы) вместе с русским ученым (Давид Денсик, Горбачев из «Чернобыля»), а у Джеймса Бонда пропадает право на спокойный уход. Оказывается, Люцифер Сафин таким образом решает помочь авторам бондианы подвязать и подытожить все сюжетные арки. Правда, авторы отчего‑то забыли взамен придумать ему стройную мотивацию, поэтому Бонду и М приходится буквально додумывать ее вместе: ну, наверное, как обычно, свержение мировых лидеров, уничтожение наций, тыры-пыры, ничего нового.

© Universal Pictures International

«У нас есть все время мира», — в самом начале говорит Джеймс своей возлюбленной Мадлен, отсылая к строкам из саундтрека «На секретной службе Ее Величества» (1969). И без того сильно припозднившись с премьерой из‑за карантинного года, авторы «Не время умирать», очевидно, руководствовались теми же словами и растянули юбилейно-прощальный для Крейга фильм до самой продолжительной части за всю историю бондианы. Возможно, для эпитафии с двумя флешбэк-прологами и современного геройского кино такой хронометраж приемлем, но при всей торжественности момента, как и на любых затянувшихся проводах, возникает только одна мысль: скорее бы уже, честное слово. Еще и агент Кью (Бен Уишоу) недвусмысленно намекает на уходящее время и второй фильм подряд вручает Бонду часы с секретом: в прошлый раз были со взрывающимся будильником, в этот раз — с микроволнами, которые выводят из строя всю технику поблизости. Звучит не очень прагматично, но часы справляются с функцией еще раз подчеркнуть жирную мысль: проблема не в том, что Бонд куда‑то там опаздывает, а в том, что он разрушает все, к чему прикасается . В новом фильме эту неоднократно проговоренную идею доводят до крайней точки, после которой Джеймс при жизни не сможет притронуться к своим самым близким людям. Тут-то и наступает конец. Становится понятно, что ритуальным сжиганием бумажек уже не обойтись, придется выжечь целый остров (спорная территория между Россией и Японией и столь же спорный финал).

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Путь профессионального убийцы — это всегда танец со смертью. Особенно для героя такой протяженной франшизы, как бондиана, вечно умирающей и в то же время бессмертной. Для героя Крейга эти отношения с танатосом начались в 2006 году, когда он получил лицензию на убийство вместе с козырным номером с двумя нулями — словно двумя зияющими отверстиями от пуль или выбитыми глазницами, через которые он неоднократно заглядывал в логово смерти. После гибели любимой Бонд-Крейг зарекся хоть что‑то испытывать по этому поводу, отчего в новых приключениях сам учил других нажимать курок без зазрения совести. Бонд выходил из‑под контроля, убивал по собственному желанию, пока сам не оказался в гостях у смерти. Для этого пришлось рухнуть со своего Рейхенбахского водопада и воскреснуть, поняв, что безвременный уход все еще может приносить боль, впервые заплакав из‑за гибели персонажа Джуди Денч. Дальше был смертельный макабр, начинающийся со Дня мертвых в Мексике и подготавливающий Бонда к загробной жизни, то есть жизни вне работы. Для того, у кого работа — чья-то смерть, уход с работы — чаще всего та же погибель . Мысль, конечно, не самая глубокая, но и мы, извините, не декольте героини Аны де Армас из симпатичного кубинского эпизода (хотелось бы таких взбалмошных сцен побольше).

© Universal Pictures International

Крейг был удивительным Бондом. C самого начала он выглядел неподходящей кандидатурой (ох, сколько было криков «Blond Not Bond»). Его Бонд не хотел работать на контору и на протяжении всех пяти фильмов откровенно транслировал желание уйти . Но зрители приняли его именно таким. Для многих он стал лучшим Бондом своей эпохи, ролевой моделью для тех, кто на самом деле чувствует себя не тем, за кого себя выдает. Чувство, в наше время знакомое почти всем. Появление Бонда-Крейга совпало с тем сытым временем, когда практически каждый мог хотя бы ненадолго прикоснуться к миру, в котором можно выпить бокал мартини и прокатиться на «мартине». А пока для одних Бонд становился картонным стендом-тантамареской на празднике жизни, внутри самой бондианы авторы стали проворачивать трюк с психологической подоплекой с погружением в детство агента 007. В «Скайфолле» это вышло почти идеально, но, как часто бывает в случае знакомства за барной стойкой, поначалу не веришь, что за красивым фасадом и голубыми, как кубики льда, глазами на самом деле может биться холодное сердце. А когда вблизи выясняешь, что так оно и есть, то сбегаешь сломя голову — быстрее даже, чем в традиционных бондовских сценах погони. Возможно, «новую серьезность» серии и внезапно обнаруженное бондовское сиротливое сердце можно смешать, но на самом деле лучше не взбалтывать, как в том самом знаменитом коктейле. Вот и в финальной части налицо перебор с мелодраматическими нотами: когда Бонд несколько раз за фильм повторяет «Я тебя люблю», а к погоням добавляется ребенок, то в эмоциональном плане это уже совсем другое кино. Конечно, финальным двадцати минутам сложно сопротивляться: слезу вышибает , а музыка Ханса Циммера только этому способствует. Все-таки на наших глазах творится история — уходит веха, пускай и иронично называющая сама себя «старой развалиной». Немного обидно, что это происходит не при самых выдающихся обстоятельствах, но вообще, провожать коллег с работы — это всегда столь же больно, сколько и банально. Даже если этот кто‑то работает на секретную службу Ее Величества. Прощайте, мистер Бонд, или до скорых встреч (любопытно, как создатели будут выкручиваться в дальнейшем). Известно, что шпион — одна из самых вуайеристских и киношных профессий, поскольку зритель, как и главный герой, — тоже подглядывающий в зале. Если вы все это время смотрели на мир таким образом, то у вас тоже его глаза. Голубые и прозрачные, как два кубика льда в бокале мартини.

6 / 10 Оценка

Максима Сухагузова