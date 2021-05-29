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Лука Гуаданьино начал съемки романтического хоррора «Bones and All» с Тимоти Шаламе

Виктория Шанина
Сегодня в 12:37

Лука Гуаданьино и Тимоти Шаламе (режиссер и актер драмы «Назови меня своим именем») вновь работают вместе. Уже начались съемки нового хоррора «Bones and All» («Целиком и полностью»), пишет Variety.

Картина будет основана на романе одноименном романе Камил ДеАнджелис. По сюжету девушка в поисках отца объезжает всю Америку, но параллельно пытается разобраться, почему она хочет убивать тех, кто ее любит.

Также в фильме снимутся Тейлор Расселл («Волны»), Марк Райлэнс («Шпионский мост»), Андре Холланд («Больница Никербокер»), Джессика Харпер («Звездные воспоминания») и Майкл Стулбарг, который сыграл отца Элио в «Назови меня своим именем». Дата премьеры и другие детали «Bones and All» пока неизвестны.

Также над фильмом будут работать художник-постановщик Эллиотт Хостеттер (работал с Гуаданьино над сериалом «Мы — те, кто мы есть» для HBO), оператор Арсений Хачатурян и дизайнер костюмов Джулия Пьерсанти.

В прошлом году стало известно, что Лука Гуаданьино экранизирует роман британского писателя Ивлина Во «Возвращение в Брайдсхед». Главные роли в проекте исполнят Рэйф Файнс, Кейт Бланшетт, Руни Мара, Джо Элвин и Эндрю Гарфилд — они сыграют чету Марчмейнов, их детей Джулии и Себастьяна и молодого художника Чарлза Райдера соответственно.

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