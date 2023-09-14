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В Москве выставили на торги 25-комнатную квартиру за 75 млн рублей. Она занимает весь этаж в доме

Рустам Абдуллин
Сегодня в 08:57

На сайте инвестиционного портала Москвы выставили на городские торги 25-комнатную квартиру площадью 663,2 квадратных метра. Ее стоимость составляет 75 357 000 рублей.

Квартира расположена в районе Коптево и занимает весь второй этаж кирпичного пятиэтажного здания по адресу 3-й Михалковский переулок, 15. Несмотря на указанное количество комнат, в квартире, согласно документам БТИ, имеется 49 помещений, из них 19 — жилые изолированные комнаты.

© Фото: сайт Investmoscow.ru
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© Фото: сайт Investmoscow.ru
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© Фото: сайт Investmoscow.ru
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© Фото: сайт Investmoscow.ru
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© Фото: сайт Investmoscow.ru
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Остальные помещения — коридоры, уборные, умывальные, встроенные шкафы, а также кухня площадью 31,5 квадратных метра. В экспликации БТИ указано, что квартира «переоборудована без разрешения».

Саму пятиэтажку без лифтов построили в 1955 году. Степень изношенности здания в 2009 году оценили на уровне 43%.

1 квадратный метр в квартире стоит 113,6 тыс. рублей. Заявки на помещение в десяти минутах ходьбы от МЦК «Коптево» принимаются до 7 ноября.

В июне мэрия Москвы выставила на продажу квартиры в центральном Тверском районе, их стартовая цена не превышает 2,5 млн рублей. Но есть нюансы: они малогабаритные (не больше 16,3 квадратных метра), и им нужен капремонт.

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