В Москве выставили на торги 25-комнатную квартиру за 75 млн рублей. Она занимает весь этаж в доме

На сайте инвестиционного портала Москвы выставили на городские торги 25-комнатную квартиру площадью 663,2 квадратных метра. Ее стоимость составляет 75 357 000 рублей.
Квартира расположена в районе Коптево и занимает весь второй этаж кирпичного пятиэтажного здания по адресу 3-й Михалковский переулок, 15. Несмотря на указанное количество комнат, в квартире, согласно документам БТИ, имеется 49 помещений, из них 19 — жилые изолированные комнаты.
Остальные помещения — коридоры, уборные, умывальные, встроенные шкафы, а также кухня площадью 31,5 квадратных метра. В экспликации БТИ указано, что квартира «переоборудована без разрешения».
Саму пятиэтажку без лифтов построили в 1955 году. Степень изношенности здания в 2009 году оценили на уровне 43%.
1 квадратный метр в квартире стоит 113,6 тыс. рублей. Заявки на помещение в десяти минутах ходьбы от МЦК «Коптево» принимаются до 7 ноября.
В июне мэрия Москвы выставила на продажу квартиры в центральном Тверском районе, их стартовая цена не превышает 2,5 млн рублей. Но есть нюансы: они малогабаритные (не больше 16,3 квадратных метра), и им нужен капремонт.