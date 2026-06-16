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Из-за ночного забега в Москве перекроют несколько улиц и набережных в центре

Афиша Daily
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Фото: пресс-служба Департамента спорта города Москвы

В ночь с 20 на 21 июня в Москве пройдет ночной забег. Из-за него в центре города нельзя будет проехать по нескольким набережным и улицам, пишет Mos.ru.

Так, с 0.01 18 июня до 12.00 21 июня проезд будет недоступен на Университетской площади, от улицы Косыгина до улицы Академика Самарского в обоих направлениях. С 15.00 20 июня до 2.00 21 июня перекроют движение на Тестовской улице, от 1-го Красногвардейского проезда до Пресненской набережной, на Пресненской набережной, от Тестовской улицы до Краснопресненской набережной, а также на Краснопресненской набережной, от Пресненской до Смоленской набережной.

С 20.00 20 июня до 2.00 21 июня нельзя будет проехать по Шелепихинской набережной, от улицы Эрисмана до Тестовской. До 0.50 21 июня закроют участок улицы 1905 года, от Мантулинской улицы до Краснопресненской набережной.

© Пресс-служба Департамента спорта города Москвы

До 1.00 21 июня нельзя будет проехать по Смоленской набережной, от Краснопресненской набережной до Бородинского моста, по Бородинскому мосту, от Смоленской улицы до Большой Дорогомиловской при движении в сторону области, а также на Большой Дорогомиловской улице, от Бородинского моста до 1-й Бородинской улицы при движении в сторону области. До 1.20 21 июня будет временно закрыто движение по набережной Тараса Шевченко, от Бородинского до Новоарбатского моста, а до 1.30 21 июня — на Бережковской набережной, от Бородинского моста до Воробьевского шоссе, и до 1.40 21 июня — на Воробьевском шоссе, от Бережковской набережной до улицы Косыгина.

До 2.00 21 июня также ограничат движение на участке улицы Косыгина, от Воробьевского шоссе до Мичуринского проспекта при движении в сторону Воробьевского шоссе, и на улице Косыгина, от Мичуринского проспекта до Университетской площади в обоих направлениях. Кроме этого, с 21.00 20 июня до 2.00 21 июня нельзя будет проехать по одной полосе на Университетском проспекте в районе Университетской площади при движении в сторону Мичуринского проспекта.

Парковаться на участках временных ограничений не разрешат с 0.01 20 июня до окончания мероприятия. Водителей просят заранее планировать маршрут.

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